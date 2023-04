Zatímco velká část voličů i politiků změny vítá, někteří mají ze zkrácení voleb obavy. „Jedině pokud by to šlo elektronicky, jinak bude docházet k diskriminaci některých skupin občanů,“ sdělil Deníku své obavy volič Karel z Nového Bydžova, který pracuje v Brně, ale volí v místě trvalého bydliště na východě Čech.

Se zavedením jednodenní volby nesouhlasí ani Michal Kudrna z Rychnova nad Kněžnou. Žije a pracuje v Praze, ale volí doma v Rychnově. I on se bojí toho, že by volby v jediném dni, navíc pracovním, nestihl. „Pro lidi, kteří studují nebo pracují mimo své trvalé bydliště, to bude jenom starost navíc. Sám vím, jak se může člověk zpozdit v práci, a sobotní volební termín byl pro mě vždycky jistotou, že to stihnu. Podle mě to akorát řadu mladých lidí od voleb odradí,“ vysvětlil svůj postoj. Složité dojíždění k volebním urnám se většinou snaží řešit vyřízením voličského průkazu, nejednou se mu ale stalo, že dokument nestihla pošta doručit včas, nebo ležel na pobočce, aniž by mu někdo dal vědět.

Jednodenní volby i změny okrsků: Vláda schválila ústavní novelu

Součástí návrhu, který veřejnosti představil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je kromě zkrácení volebního víkendu po vzoru Západu také právě proces vydávání voličských průkazů. Díky tomu by například studenti mohli jednoduše vyřídit průkaz na jakémkoliv obecním úřadu a odvolit kdekoliv.

Jaký bude postup?

„Voličský průkaz bude možné vyzvednout si na každém obecním úřadu, volby budou nově jednodenní (od 7 do 22 hodin). Modernizace voleb a usnadnění získávání voličských průkazů je součástí vládního prohlášení a my ho tímto zákonem plníme. S volbami souvisí další věc: náš poslanecký klub oficiálně požádal předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby na jednání sněmovny zařadila senátní návrh na zavedení korespondenční volby,“ vysvětlil postup ministerstva vnitra Rakušan.

Korespondenční volby dlouhodobě podporuje a prosazuje také senátor za okres Jičín Tomáš Czernin (TOP 09). „Pro mě osobně i pro TOP 09 je prioritou korespondenční volba. Je to náš dluh vůči krajanům v zahraničí . A to i bez zavedení jednodenních voleb,“ řekl Deníku senátor a místopředseda strany.

Se zavedením jednodenní volby souhlasí, za její výhodu považuje snížení nákladů na noční ochranu volebních místností a rizika manipulace s hlasy. Zároveň ale připouští větší zátěž pro členy volební komise. „Dvoudenní volby řadí Českou republiku k raritám mezi demokratickými státy. Počet dnů, kdy jsou volební místnosti otevřené, není pro lidi tím rozhodujícím faktorem, jestli k volbám jít, nebo ne,“ uvedl Czernin.

Větší chybovost

Proti jednodenním volbám se naopak staví hlava Královéhradeckého kraje, hejtman Martin Červíček (ODS). Snahy ministerstva vnitra obhájit kratší volby zefektivněním celého procesu a administrativy ho stále nepřesvědčily. „Nejsem přesvědčen, že s ohledem na zaměstnání či další, například pravidelné zájmové aktivity, vyhovuje možnost jít volit pouze jeden den každému,“ odůvodnil svůj postoj.

Riziko vidí také v možné větší chybovosti, ke které by mohlo v důsledku prodloužení doby otevření volebních místností a zvýšení náročnosti práce volební komise dojít.

„Skoro si nechci představit, že například po 12hodinovém otevření volebních místností potom u některých typů voleb nastane několikahodinové sčítání hlasů,“ dodal Červíček.

Úspora času

Ke zkrácení voleb na jeden den se přiklání například starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD). „Osobně a ze zkušenosti svých kolegů bych se k variantě jednodenních voleb přikláněl. Určitě by se jednalo o úsporu času,“ řekl Deníku. Zároveň ale přiznal pochybnosti o úsporách finančních - pokud by se šetřilo na odměnách pro členy komise, není přesvědčený o tom, že by o účast měl zájem dostatek lidí.

Podle Jana Birke by bylo nejlepší volit v sobotu od 8 do 20 hodin kvůli technickému zajištění volebních místností, které se často nacházejí ve školních třídách. „Jde to v okolních zemích, věřím, že by to šlo i u nás,“ dodal náchodský starosta.

Zatímco senátor Czernin se poklesu volební účasti v důsledku zkrácení voleb neobává, hejtman Červíček naopak zdůrazňuje důležitost zatraktivnění voleb pro větší skupinu lidí. „Příznivcem jednodenní volby nejsem a myslím, že jsme v situaci, kdy máme, spíše než ztěžovat práci volebním komisím, dělat vše pro atraktivitu, respektive vnímání důležitosti každého nepromarněného hlasu a smysluplnosti využít možnost jít volit,“ sdělil Deníku hejtman.