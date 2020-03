Představenstvo zdravotnického holdingu navrhlo odvolání ředitele jičínské nemocnice Tomáše Slámy. Jako důvod uvádí ztrátu důvěry, ke které dlouhodobě přispívalo manažerské směřování ředitele. Podle mnohých jsou to naprosto nepodložené argumenty, které by mohly jičínskou nemocnici destabilizovat. Definitivně rozhodnout o odchodu Tomáše Slámy nebo jeho setrvání ve funkci má dozorčí rada holdingu..

Předseda dozorčí rady Aleš Cabicar (TOP 09) potvrdil, že tento týden návrh přijal. „O problematické komunikaci mezi vedením holdingu a ředitelem Slámou jsem byl zpravován, v druhé polovině příštího týdne svolám dozorčí radu a pozvu představitelé holdingu, aby své rozhodnutí vysvětlili a zdokumentovali,“ reagoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

Náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS) byl konkrétnější: „Opakovaně jsme ve vedení o návrhu diskutovali. Já osobně nevidím důvod, aby byl ředitel jičínské nemocnice odvolán.“

Špitál podle náměstka hospodaří velice dobře, nemocnice je stabilizovaná z hlediska zdravotnického personálu a není další důvod, který by zpochybňoval kvality ředitele. „Neumím si představit, že by došlo k jeho odvolání. Věřím, že zvítězí zdravý rozum.“

Zemětřesení v Jičíně

Jedním z podnětů k návrhu na sesazení Tomáše Slámy byl zřejmě dopis náměstka ředitele Jiřího Nového, ve kterém popisuje špatnou komunikaci a spolupráci vedení s primariáty. Nový svůj dopis zdůvodňuje tím, že o to byl požádán. „V nemocnici je klid, jde o vnitřní záležitosti vedení nemocnice a holdingu, to není věc veřejné debaty,“ nyní uvedl.

Do nemocnice v době, kdy byl ředitel na vyšetření po operaci kyčle, zavítala komise z holdingu, která navštívila jednotlivé primariáty. Oslovila i odbory. Ředitele Slámu písemně podpořila odborová organizace i patnáct z osmnácti primářů.

Napětí v jičínské nemocnici

Větší část špitálu se staví za Tomáše Slámu, menší proti němu. Všichni s napětím sledují vývoj.

„Doufám, že ještě není rozhodnuto a že dozorčí rada návrh neodsouhlasí. Věřím, že nedojde k výměně a kdyby, tak je tu řada otazníků. To vždy vede k napětí, nejistotě. Je to celé zvláštní,“ staví se na stranu současného ředitele jeden z nejdéle sloužících primářů Lubomír Voltr a pokračuje.

„Rozhodně to nevítám. Nemocnice si stojí velice dobře, oddělení jsou saturována, neděje se nic tak zásadního, aby byl odvolán ředitel. Důvody, které prezentuje holding, nebudí důvěru,“ míní primář gynekologicko porodnického oddělení.

Někteří lékaři nechtějí případný odchod ředitele rozebírat s tím, že jde o interní záležitosti špitálu.

Primářka Jana Kolářová z Nového Bydžova se svůj názor neostýchá zveřejnit. Podle ní je odvolání ředitel uměle vyvoláno a se svými kolegy se postavila za jeho setrvání ve funkci.

V dozorčí radě zdravotnického holdingu zasedá bývalá ředitelka jičínské nemocnice, krajská zastupitelka a předsedkyně zdravotnického výboru kraje Dana Kracíková.

Otázka pro ni, zda je důvod k odchodu Tomáše Slámy z vedení jičínské nemocnice?

„Když porovnám všechny nemocnice z hlediska holdingu, tak jičínská je nejstabilnější. Má nejlepší výsledky hospodaření, nemá ztráty z minulých let, nemá závazky po splatnosti, je stabilizovaná z personálního hlediska a prošla i akreditací s pochvalou. Nemám pocit, že je tady něco, co by nezbytně mělo vést k odvolání ředitele,“ hodnotí situaci.

„Kdyby se tu rozkrádalo, nemocnice by byla zadlužená, objevila se medicínská pochybení, tak budu první, která bude pro, ale v tomto případě s odvoláním nesouhlasím,“ tvrdí rezolutně.

Rebel Sláma

Podle názoru Dany Kracíkové vedení holdingu vadí, že Sláma nesouhlasí s některými kroky vedení, odmítl podpořit zavedení jednotného IČ (fúze nemocnice do jednoho celku), které bylo podle něho nepřipravené. Sláma také nepodpořil návrh, aby nově budovaná lékárna v jičínské nemocnici patřila pod správu holdingu a KHL, nýbrž má zůstat součástí jičínského ústavu.

„Vadí mně praktiky holdingu i pana náměstka, za těchto podmínek zvažuji , zda vůbec setrvat v současné krajské koalici,“ říká znechucená Kracíková.

Ředitel Sláma se brání

„Já jsem člověk, který hledá důvody, žádné mně sděleny nebyly,“ reaguje na návrh k odvolání z funkce.

Poslední dobou vnímal, že komunikace s holdingem je složitější. „Snaží se o jinou roli, než byla původní, a to, že je pro nás obslužná organizace. Dnes se staví do role řídící organizace a vzniká nesoulad s tím, co po mně požaduje a moji pracovní smlouvou. Já musím dbát o co nejlepší hospodaření jičínské nemocnice, a tady dochází ke střetům. Poslední kapkou je rozkol v názorech na naší lékárnu. Mám důvodné podezření, že bude patřit pod holding a tím přijdeme o zdroj příjmů,“ dívá se na celou záležitost Tomáš Sláma, který by si přál, aby politická reprezentace jednoznačně definovala roli holdingu.

„Obecně jsem neshledal důvody, které by byly relevantní k mému odchodu. Primáři se postavili za mě. Doktor Nový na výzvy, aby se vyjádřil a zodpověděl svoje jednání, nereagoval. Je k zamyšlení, že poslední dobou holding komunikuje více s doktorem Novým místo toho, aby oslovil mě. Je to opravdu rozpačité a já vnímám především nedostatečnou komunikace ze strany holdingu,“ míří ředitel Sláma do řídící organizace. Zdůrazňuje, že nemocnice je stabilní, nemá dluhy, rozvíjí se, Sláma nemám signály, že je v nemocnici nějaký problém nebo že by z ní odcházeli lékaři.

„Načasování vůbec nerozumím a vnímám to jako politický tah. Bezdůvodné střídání managementu může nemocnici destabilizovat,“ varuje.

„Nebyl jsem osobně informován, ale celou věc sleduji. Odvolat ředitele chce zřejmě náměstek Aleš Cabicar, ale jiní to nechtějí. Nemocnice je v pozitivních číslech a žádné kritické připomínky k vedení nemáme. Pan Sláma měl vždycky naší podporu,“ uvedl starosta Jičína Jan Malý.