Od středy 27. května se v jičínské nemocnici opět povolují návštěvy na odděleních, a to za určitých podmínek.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Návštěvní doba je od 14 do 17 hodin a příchozí se musí nahlásit u sesterského personálu, který bude měřit teplotu a položí několik otázek. „Doporučujeme, aby na návštěvu přišla jedna, maximálně dvě osoby ve výjimečných případech,“ říká náměstek léčebné péče Oblastní nemocnice Jičín Lubomír Voltr a dodává, že pobyt na oddělení by měl trvat nanejvýše 15 až 30 minut. Samozřejmostí jsou ochranné pomůcky a využití připravených dezinfekčních prostředků při vstupu. Každá návštěva by měla dodržovat dvoumetrový odstup od všech osob na oddělení.