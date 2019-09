V Jičíně přibudou k 72 kamerám další čtyři. Umístěny budou do lokalit, kde policie zaregistrovala zvýšené riziko přestupků a nebo kde o to požádala veřejnost.

Čtyři monitorovací zařízení za tři sta tisíc korun budou sledovat pohyb v ulici Smiřických u základní školy, pak v ulici Kosmonautů, dále u obchodu Maxihit. Poslední si „posvítí“ na jižní konec ulice Přátelství a na tamní parkoviště, které nahradilo sportovní hřiště. Financování nových kamer podpořilo ministerstvo vnitra částkou 350 tisíc korun.

Městská policie dosud obsluhuje 21 otočných a 51 pevných kamer.

„Kamery už pouze svou přítomností nejen snižují trestnou či přestupkovou činnost, ale jsou také důležité při objasňování přečinů,“ obhajuje starosta města Jan Malý jejich umístění. Zdůraznil, že výstupy z kamerového systému částečně využívá také státní policie.

Počet kamer by už Jičín neměl navyšovat. „Bude to jen ve výjimečných případech podle podnětů komise prevence kriminality. Nechci, aby kamery byly v každé ulici,“ tvrdí první muž jičínské radnice.

Nová Paka zatím bez kamer

V Nové Pace jsou kamery pouze v bazénu a okolí. Město už nějaký čas uvažuje o umístění dalších. Má vytipováno asi 16 míst, ale zatím nic nepodniká. Podle policejních statistik totiž kriminalita a vandalismus na Novopacku klesá. „Nepořádek zaznamenáváme jen na několika místech u kontejnerových sad, a zde používáme fotopasti,“ popisuje účinné řešení místostarosta Pavel Bouchner.

V Hořicích je celkem 14 kamer, ale pouze 9 z nich sleduje veřejná prostranství. Ostatní jsou umístěny např. v Domově pro seniory nebo Domově bez bariér. „Systém se nechystáme rozšiřovat, ale řešíme zlepšení kvality,“ konstatuje starosta Hořic Aleš Svoboda.

„Je to dobrá věc, uvítala bych je i v našem městě,“ vyjadřuje se ke kamerovému systému Radka Šepsová z Nové Paky. „Čím víc, tím líp. Nemám žádné tajnosti, nemám se čeho bát, neboť se snažím žít poctivě. Že mě někdo vidí kudy chodím mi nevadí a lump, co mě či jiné ohrozí, na to dojede,“ zareagoval Josef Fučík.

„Spíše mně vadí. Necítím se nikterak nebezpečně,“ prohlásila Lída Sedláková z Jičína.