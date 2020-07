/FOTO/ Obřadní síň jičínského zámku už léta svým vybavením nevyhovuje slavnostním obřadům, především svatbám a vítání občánků, které se tady pravidelně konají.

Vítání občánků v jičínské obřadní síni. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

Změnit by to měla plánovaná rekonstrukce, jejíž součástí by měl být také nový průchod z foyer obřadní síně a galerie do zámecké zahrady.