Již za necelé tři měsíce může být dokončen první krok k obnově lázeňství v Náchodě. Obnova historických Malých lázní finišuje. „Jsem moc rád, protože jsme museli celou stavbu kompletně přesoutěžit,“ připomněl starosta Náchoda Jan Birke problémy s původním dodavatelem stavby, firmou Green Project, v jejíchž silách nebylo projekt dokončit. „Obrovské prodlení ohrožovalo celou stavbu jako celek,“ vysvětluje Jan Birke.

Pro minerálku za tři měsíce

Novým dodavatelem je náchodský Prům-stav. „Aktuálně se staví na plné obrátky a věříme, že bychom lázně mohli pustit někdy v polovině prosince na zimní provoz,“ prozradil starosta, že už za tři měsíce by si opět mohli obyvatelé města a okolí chodit „čepovat“ minerální vodu, která zde poteče ze dvou certifikovaných vrtů.

„Hloubka vrtů je asi sto metrů, jeden se jmenuje Jan a druhý Běla. Chutnal jsem právě Bělu, která je hodně živá, pulsuje, je to taková veselá kopa. Zato Jan je takový v pohodě, vyklidněný,“ porovnává Jan Birke s úsměvem temperament obou vrtů.

Díky nové technologii už nehrozí, že by minerální voda obsahovala nadlimitní hodnoty arzénu. „Koupili jsme odarzenovací zařízení se speciálními filtry, díky nimž zbavíme vodu arzénu, ale ostatní prvky v ní zůstanou. Kvalitu vody to nepoškodí. Těším se, až tu technologii přivezou,“ říká Birke a doplňuje, že by se tak mělo stát příští měsíc. Minerálka z obou vrtů projde úpravnou vody, kde se zbaví arzénu, a odtud půjde do pítek, kde bude k dispozici lidem. Voda odtud poteče z přepadu do Priessnitzových chodníčků, kde se budou moci lidé v létě procházet ve studené vodě.

„K Vánocům bychom chtěli otevřít, zimní provoz se bude týkat nerezového prameníku, odkud si budou lidé moci brát vodu i přes zimu,“ říká starosta.

Pro příchozí se zlepší i komfort čepování minerálky - zatímco ve starém prameništi tekla voda z pěti pítek v jednom hrdle a v horkých dnech se tvořily fronty, nyní jich bude hned 13 a zájemci o vodu se lépe rozprostřou.

Středem obnoveného areálu Malých lázní bude replika prvorepublikové vily Komenský. Radnice má již vymyšlené využití budovy. „V přízemí počítáme s lázeňskou cukrárnou nebo kavárnou a v patře by měla být stálá expozice k podloží běloveského zlomu, kde na vyvrtaných vzorcích lidé v řezu uvidí geologický profil oblasti,“ prozrazuje starosta.

Gejzír jako v Yellowstonu

Zajímavostí je, že kromě zmiňovaných zdrojů Jan a Běla je v budoucím lázeňském parku také vrt, kterému říkají Rarášek. „Chová se zajímavým způsobem – nejprve se tlakuje a pak vytryskne gejzír vody do výšky nějakých patnácti metrů. A to se opakuje,“ popisuje Jan Birke chování vrtu jako z yellowstonského národního parku.

