"Píseň vznikla pár dní po vyhlášení nouzového stavu. Napsal jsem ji v malebné osadě Kačerov v Orlických horách, když jsem chtěl vyjádřit svoje pocity k aktuální situaci, ve které se nacházíme. Je to píseň o naději, smyslu a mimo jiné je inspirována žalmem 131. Nahrál jsem ji jako demo na kytaru,“ přiblížil okolnosti Pavel Helan.

Mezitím, co jeho cellista Štěpán Švestka doma v obýváku natáčel smyčcové kvarteto, on sám si nasadil dnes nezbytnou roušku a vyjel do Ostravy natočit výslednou studiovou verzi: „Píseň jsem poté ještě mohl zahrát v přímém přenosu České televize, v rámci mše svaté z Komunitního centra Matky Terezy v Praze," vrátil se o pár týdnů zpět autor a interpret v jedné osobě.

Písnička se okamžitě vryla tzv. pod kůži - sklízí obdiv a ne jinak tomu je i v případě klipu, který ji na cestě k příznivcům doprovází: „Vznik klipu je pro mě zázrakem. Poté, co moje přítelkyně Michaela slyšela píseň, spontánně se rozhodla, že natočí videoklip (přestože nikdy žádný klip netočila). Prostě vzala mobil, já kytaru a vyšli jsme do přírody. Vůbec jsem netušil, co z toho může vzniknout, a když se dívám na klip, jsem stále překvapen."

A co si Pavel Helan v souvislosti s Nečekaně darovaným tichem přeje? „A moje píseň ať je inspirací a povzbuzením pro lidi v této nelehké době." Ohlasy těch, co písničku slyšeli, popř. zhlédli i videonahrávku, svědčí o tom, že se jeho přání stává skutečností.

Dana Ehlová