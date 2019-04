V sobotu se taková situace stala. V jediném českém lůžkovém zařízení pro pacienty s roztroušenou sklerózou je nutné vyměnit sto let stará, dožívající okna. A jedno z prvních „přivezly“ právě populární reprezentantky. Okno podepsaly a symbolicky předaly jednomu z klientů přímo na pokoji. „Překvapilo mě a potěšilo, jak se tady o lidi starají, jak se snaží jim maximálně zlepšit život a dávat jim jakýkoliv elán k tomu, aby to nevzdávali. A to má pro mě obrovskou cenu,“ vysvětlila Martina Sáblíková.

Trojnásobnou olympijskou vítězku, dvacetinásobnou mistryni světa a držitelku několik světových rekordů k činu nasměrovala její reprezentační kolegyně Nikola Zdráhalová. Místní situaci dobře zná. Pochází totiž ze Dvora Králové, její maminka navíc v domově pracuje. „Nebylo moc těžké Martinu o podpoře přesvědčit. Jezdí sem ráda, líbí se jí to tady,“ potvrdila.

Nejde přitom jen o jedno okno. Sportovkyně doufají, že jejich jména domovu s finančně náročnou výměnou pomůžou víc. Osobně proto odstartovaly kampaň, do které se může zapojit kdokoliv. Může si „adoptovat“ okno za necelých 21 tisíc korun, nebo třeba jen jednu malou okenní tabulku za dvě stovky. „Je potřeba vyměnit okna v celém domově. Chceme přispět k propagaci, aby lidé okna kupovali. Pro mě má velký smysl, když něco takového můžu udělat,“ prohlásila Martina Sáblíková.

Ani to nebylo všechno. Skoro hodinu obě bruslařky odpovídaly na dotazy pacientů a návštěvníků. „Jak to děláte, že máte formu ve správný čas? Co děláte, když zrovna nezávodíte nebo netrénujete? Kolika jazyky se domluvíte? Jaké jídlo máte nejradši? Kolik stojí vaše brusle?“ Zazněly přes dvě desítky dotazů. A na všechny reprezentantky odpověděly. „Když zrovna netrénuju, tak většinou spím. V jídle jsem milovníkem všech salátů a těstovin, z našich jídel si dám klidně i svíčkovou,“ přiznala Sáblíková. „Miluju knedlíky, hranolky a podobná jídla,“ prozradila Zdráhalová.





Po besedě se uskutečnila dražba sportovní bundy Martiny Sáblíkové, kterou podepsaly obě rychlobruslařky. Dva zájemci cenu vyšroubovali přes deset tisíc korun. V průběhu aukce se Sáblíková rozhodla, že věnuje bundu ještě jednu. Vydražily se obě a celkový výtěžek činil dvacet tisíc korun, takže se během chvilky povedlo získat peníze na jedno další nové okno. „Takový zájem jsem nečekala. Je to super! Potěšilo mě to, pomůže to domovu a to byl hlavní účel,“ řekla Nikola Zdráhalová.

Ještě před závěrečnou autogramiádou dostala zajímavý dárek. Jeden z pacientů ji složil báseň nazvanou Nikol k narozeninám. „Byla to moje první básnička, rozbrečelo mě to, bylo to něco dojemného,“ dodala.

Výměna oken aneb Daruj okno!

Okna budou měněna na budově sv. Josefa, bývalé jezuitské rezidenci. Historie této budovy se datuje až do 14. století. Současná okna jsou přes sto let stará a mnohá jsou ve velmi špatném stavu. Nákladná výměna je způsobena tím, že musí být zachován historický vzhled oken z hlediska ochrany památek. Cílem výměny je energetická úspora celého objektu a komfortnější život pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Více na webu www.darujokno.cz