"Pec je ucpaná, parkoviště jsou plná. Kolona je 2,5 kilometru. Auta pomalu popojíždějí, ale odstavují je kolem komunikace. Funguje tam hlavně městská policie, ale i naše hlídky," řekla ČTK před polednem Konečná.

Silnice zaplnila auta rekreantů, kteří přijeli na prázdniny, nebo jednodenních lyžařů. Krkonošská horská střediska v únoru zažívají tradičně po období na konci roku druhý vrchol zimní sezony. V ČR a také v některých sousedních zemích jsou prázdniny.

V Krkonoších se dopoledne při vjezdu do Špindlerova Mlýna, Janských Lázní a Pece pod Sněžkou tvořily kolony. Dopravu na příjezdu a ve střediscích regulovaly posílené policejní hlídky. "Doprava do středisek je už plynulá, ale parkoviště jsou stále z větší části zaplněná. Co se týče Pece pod Sněžkou, tak auta parkují také podél příjezdové silnice od Velké Úpy," řekla ČTK po 13. hodině Konečná.

O něco lepší situace byla ve Špindlerově Mlýně a v Janských Lázní. Také na silnicích do těchto středisek se tvořily kolony. "Provoz do Špindlu je plynulejší, ale i tam se parkoviště zaplňují. Parkoviště na Medvědíně je plné, takže městská policie přijíždějící vozidla otáčí. Parkoviště na Hromovce je zaplněné částečně. Předpoklad je, že odpoledne se situace začne zlepšovat," řekla Konečná.

Odpoledne se naopak vyhrotila dopravní situace u Šerlichu v Orlických horách na silnici mezi Deštným a Orlickým Záhořím. Kvůli vozidlům parkujícím podél silnice byla komunikace neprůjezdná, uvedla policie.

"Na Šerlich se lidé autem nedostanou, sami se obracejí. Problémy jsou jak od Deštného, tak od Orlického Záhoří. Silnici mezi Šerlichem a Záhořím blokoval také autobus, tomu se ale už podařilo vyprostit," řekla ČTK ve 13.45 Konečná.

Horské sedlo mezi Šerlichem a Velkou Deštnou, přes které silnice vede, je oblíbené nástupní místo na turistické a běžkařské trasy na hřeben Orlických hor. Sice je tam parkoviště, ale o víkendech v zimních měsících bývá brzy zaplněné auty lyžařů. Parkují pak podél silnice, což komplikuje průjezd. Policisté přes den řidiče, kteří parkovali v okolí Šerlichu, kde nemají, pokutovali.

Kvůli nehodě v Luisině údolí byla po 12:00 z obou stran neprůjezdná silnice mezi Zdobnicí a Deštným v Orlických horách. "Silnice je tam už částečné průjezdná. Je to tam zledovatělé," řekla odpoledne Konečná.