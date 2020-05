Přemýšlíte nad tím, kam se vypravit na výlet s dětmi? Toulavý baťoh má pro vás pestrou nabídku tipů na výlety, během kterých můžete zábavnou formou poznávat krásy Kladského pomezí. Zapojit se můžete i do cestovatelské hry o hodnotné ceny.

Den s Toulavým baťohem ve Stárkově. | Foto: archiv společnosti Branka, o.p.s

„Základním materiálem je ilustrovaná mapa Kladského pomezí, která vám poslouží jako zdroj inspirace, ale také jako herní list. Právě do ní totiž budete sbírat razítka, která získáte na jednotlivých výdejních místech. Pokud nasbíráte pět různých razítek, můžete se vydat do některého z informačních center našeho regionu, kde získáte malou pozornost. Nově jsme pro vás připravili odměny v podobě balzámu na rty nebo píšťalky s logem Toulavého baťohu. Pokud vyplníte i registrační formulář, budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny,“ vysvětluje Markéta Tomanová z obecně prospěšné společnosti Kladské pomezí.