Jičín - David Koller vyjel se svojí kapelou na další část akustického turné. S repertoárem svých hitů v akustickém aranžmá vystoupí v úterý od 19 hodin v Masarykově divadle v Jičíně.

Náchod - Každý region má své postavičky, kterým se v minulosti neřeklo jinak než boží lidé. Byly to osoby prostomyslné, něčím obzvláště zajímavé, ale hlavně takové, které se vryly do paměti místních obyvatel. Takovým lidem nebylo spíláno do bláznů, nýbrž se o nich hovořilo jako o nemoudrých. Právě o nich si budete povídat na zajímavé besedě nazvané Boží lidé aneb Náchodské postavičky, a to ve čtvrtek 28. února v 18 hodin ve vinárně Hotelu U Beránka v Náchodě. Besedovat s vámi bude historik a spisovatel Richard Švanda. Místo si raději předem rezervujte.

Padáky a lyže při mistrovství světa

Vrchlabí - Mistrovství světa v para-ski, odvětví, kombinující parašutismus a lyžování, přivede tento týden do Vrchlabí účastníky z řady zemí. Jeho střediskem bude Ski areál Bubákov Herlíkovice. Světový šampionát otevře ve středu v 17.00 slavnostní zahájení na Evropském náměstí před hotelem Gendorf a vyvrcholí v sobotu. Soutěžící absolvují dvě na sobě nezávislé disciplíny, lyžařský obří slalom a parašutistickou přesnost přistání. Skákat budou z vrtulníku z výšky 1000 metrů nad terénem, přistávat na molitanovém doskočišti o průměru 5 metrů. Výsledky z obou disciplín se jim sčítají.