Chytly vás nesnesitelné bolesti na hrudi? Od příštího roku už nebudete muset tápat, na které dveře v nemocnici zaklepat. Sanita vás automaticky odveze na centrální urgentní příjem. Tam lékaři rozhodnou, na které oddělení patříte. Počítá s tím novinka z dílny ministerstva zdravotnictví, podle které by měly vzniknout urgentní příjmy ve většině českých špitálů.

„Počítáme s tím, že zhruba v osmdesáti nemocnicích po celém Česku vzniknou co nejdříve urgentní příjmy. Už jsme sestavili pracovní skupinu, která sepisuje pravidla pro jejich fungování – tedy jak budou vypadat, jaké mají mít technické nebo personální vybavení a jak by měly být placeny pojišťovnami,“ řekl ministr Adam Vojtěch.

Měly by se začít stavět už v příštím roce, pomoci by v tom měly peníze z evropských fondů. „Pacient už by díky tomu neměl do nemocnice vstupovat šesti různými vchody a bloudit po areálu, ale měl by se dostat do péče lékařů prakticky okamžitě,“ řekl ministr zdravotnictví.

Dvě mouchy jednou ranou

Urgentní příjmy by současně měly vyřešit dlouholetý problém českého zdravotnictví – služby pohotovostí. Na příjmech by totiž měli začít sloužit praktičtí lékaři. „Dnes praktici odmítali sloužit lékařské pohotovostní služby s vysvětlením, že k tomu nemají dostatečné vybavení. Pokud ale budou mít zázemí plně vybavených urgentních příjmů, tak tato překážka odpadne,“ vysvětlil šéf resortu. Doktoři by proto mohli začít mít večerní a noční služby na urgentních příjmech povinné.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka připustil, že služby na půdě urgentních příjmů můžou přilákat víc doktorů.

„Lékaři se totiž dostanou do nemocničního provozu, což bude dávat smysl. Jedním z důvodů, proč se doposud lékaři na pohotovosti nehrnuli, byl ten, že sedí někde, kam přijdou jeden nebo dva pacienti za večer,“ řekl Šonka. Pokud u nich navíc lékař zjistil jakékoli větší zdravotní problémy, stejně je odvelel do nemocnice.