Hradec Králové - Čtyři nové místopředsedy má od soboty ČSSD. Zvolili si je delegáti mimořádného 40. sjezdu, který se konal na královéhradecké Střelnici. Do vedení strany se tak dostali Jana Fialová, Jaroslav Foldyna, Martin Netolický a Roman Onderka. Pátý místopředseda z hlasování nevzešel, proto ho vybere Ústřední výkonný výbor ČSSD.

Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola v nedělní televizní diskusi potvrdil, že atmosféra ve straně se po měsíci proměnila: „Velkou měrou k tomu přispěl Andrej Babiš svým způsobem vyjednávání, neochotou udělat kompromis a permanentními výpady.“

Sdělil, že pokud by se měli k jednání vrátit, už nepůjde o ministerstvo vnitra. „Ke stolu by nás přivedlo jen ujištění, že Andrej Babiš nebude premiérem,“ řekl Zimola.

Nová karetní hra

Tím se nemění jen rozdané karty, ale celá hra. V Hradci Králové si ČSSD zvolila čtyři místopředsedy, poslance Jaroslava Foldynu a Romana Onderku, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a radní Kraje Vysočina Janu Fialovou. Na první pohled čistě vnitrostranický akt má dalekosáhlé důsledky. Ve vedení ČSSD je nyní převaha lidí s vřelým vztahem k Miloši Zemanovi, jedinou výjimkou je Martin Netolický.

Po vyhoštění tří ruských diplomatů a vydání Jevgenije Nikulina do USA doznalo spojenectví Zeman Babiš výrazných trhlin. Jiří Zimola prozradil, že prezident se Babišově nabídce vládních křesel pro ČSSD „podivil“. Stalo se tak ve středu při schůzce Jana Hamáčka a Jiřího Zimoly s Milošem Zemanem. V té době, jak Deníku potvrdil místopředseda hnutí ANO Richard Brabec, vyjednavači ČSSD už věděli, že vnitro ani finance nedostanou. K odmítnutí dohody tudíž mohlo dojít se Zemanovým požehnáním.

Český prezident jakýkoli náznak vzpurnosti či neloajality neodpouští. Babiš už jich má na kontě několik, kritikou Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého počínaje a Nikulinem konče.

A je to jedině hlava státu, která rozhodne, kdo dostane druhý pokus pro sestavení vlády. Klidně může ukázat na kohokoli z hnutí ANO, třeba na Richarda Brabce nebo svoji oblíbenkyni Karlu Šlechtovou. Hlava ministra spravedlnosti Roberta Pelikána mu totiž stačit nemusí. Tím by se do osudí vrátila ČSSD. V úvahu připadá i postup, při němž Zeman Babišovi nadiktuje do kabinetu několik svých lidí a doporučí mu, aby se opřel o komunisty a okamurovce.

To ale nemusí být pro Babiše vítězná cesta. Vládu i sněmovnu opouští ministr spravedlnosti Robert Pelikán, výrazná osobnost, jež garantovala prozápadní linii hnutí ANO. V této souvislosti si jeho poslanci budou muset ujasnit, zda ANO patří do rodiny proevropských liberálních a demokratických stran, nebo se chce opřít o extremisty z Okamurovy SPD. Varovným signálem je čerstvý průzkum společnosti Kantar TNS pro ČT, podle něhož preference hnutí ANO klesly bezmála o čtyři procentní body, zatímco stranám s principiálními postoji, tedy ODS, ČSSD a Pirátům, stoupají.

Referendová vějička

V sobotním rozhovoru s Deníkem dal Andrej Babiš najevo, že si chce naklonit KSČM a SPD, neboť couvá v otázce obecného referenda: „Přemýšlíme, jestli by se nenašla nějaká shoda na tom, že když lidé hlasovali v referendu o vstupu do Evropské unie, mohli by hlasovat i o vystoupení, pokud by tam bylo souhlasné stanovisko sněmovny nebo Senátu.“ Za to by mu zatleskal i Miloš Zeman.

Otázka je, zda při prosazování menšinové vlády Babiš nenarazí ve vlastním poslaneckém klubu. Jeho liberální či pravicově orientovaná část by zdvojenou podporu od SPD a KSČM nemusela skousnout.