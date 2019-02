Královéhradecký kraj - Konec matrik je zatím zažehnán. K plánovanému rušení čtyř stovek matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nedojde. Každá obec bude mít navíc možnost zvážit, zda si agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat.

Na Jičínsku měl být uzavřen matriční úřad ve Vysokém Veselí a v Miletíně. Starosta Miroslav Nosek proti tomuto návrhu ostře vystoupil a ve městě inicioval podpisovou akci za zachování matriky. „Jsem nesmírně rád, že se podařilo přesvědčit úředníky ministerstva vnitra a nakonec i pana Babiše, že je nesmysl a hloupost matriky rušit,“ konstatuje Nosek.



Premiér i ministr vyslyšeli požadavky starostů, tedy Svazu měst a obcí za podpory Rady Asociace krajů ČR.



Dojde tak pouze ke změně financování tohoto výkonu státní správy. „Stát už nebude platit za matriční úkony paušálně, ale půjde o úhradu za výkon,“ upřesnil František Lukl, předseda SMO ČR.



„Kdyby se nejdříve politici a úředníci ptali a potom rozkazovali, spousta věcí by byla vyřešena pro dobro obyvatel. Tak jako v tomto případě, kdy jsme byli jasně postaveny před jasnou věc, byť nesmyslnou,“ stěžuje si Nosek a pokračuje. „Teprve až tehdy, kdy se zvedla obrovská nevole občanů a tím zároveň voličů, ministerstvo s panem Babišem couvlo. Druhá věc, která mne na tom štve je ta, že pan Babiš udělal ze starostů úplné blbce, když sdělil, že jsme to pouze špatně pochopili, což vůbec není pravda. Záměr ministerstva byl zrušit 400 matrik z důvodu ušetření asi 150 milionů a u zbylých matrik zavést sazby za úkon. Byl jsem na několik jednáních a tak to skutečně bylo.“



Starosta Miletína očekává s napětím další jednání. „Samozřejmě, matrikářka na plný úvazek je nesmysl, tak právě proto ten sazebník. Na úřadech ale zastává další úkony, v Miletíně například zařizuje výpisy z katastru nemovitostí, vede evidenci hřbitovů, odpadové hospodářství, poplatky za psy, spisovou službu,“ popisuje práci úřednice.