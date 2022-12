Severovýchodní obchvat Pardubic



Délka: 4,2 kilometru

Cena: 1 446 miliardy korun bez DPH

Zhotovitel: Hochtief CZ, Doprastav, Silnice Čáslav

Počet stavebních objektů: 95

Počet protihlukových stěn: 12

Počet mostů: 8

Délka trvání stavby: 27 měsíců

Součástí stavby bude také 12 protihlukových stěn, 8 mostů i podchod pro pěší.

„Je to důležitá stavba pro úlevu mnoha tisícům lidí, kteří dnes trpí tranzitní dopravou v samém centru Pardubic. Zároveň je to stavba, do které se pouštíme metodou Design&Build, kdy necháváme na samotném zhotoviteli, aby finální podobu stavby dopracoval,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka s tím, že tento model přináší úspory a často nejvhodnější technická řešení projektů.

Stavebně nejnáročnějším prvkem bude zavěšený 200 metrů dlouhý dvoupolový most přes Labe. „Zavěšený most bude po svém dokončení nejdelším mostem v České republice, bude mít největší rozpětí. Zavěsit most je technicky nejlepší varianta do daného prostředí, navíc zachová plavební šířku přes Labe,“ přiblížil Tomáš Koranda z firmy Hochtief, která spolu se společnostmi Doprastav a Silnice Čáslav zakázku získalo.

Projeďte se po severovýchodním obchvatu Pardubic už nyní ve videovizualizaci:

Špatné napojení

Z projektu je jasné, že nová čtyřkilometrová silnice narazí na několika místech na problémové úseky. Jedná se především o napojení u Globusu a na Dubině v ulici Na Drážce, kde se má čtyřproudová silnice napojit na malé kruhové objezdy. „Do budoucna to určitě rozšíříme a uděláme to tam kapacitnější, ale je to potřeba připravit jako komplexní projekt tak, aby to tam kapacitně vyhovovalo,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že ŘSD musí vykoupit ještě další pozemky a získat stavební povolení.

Silničáři mluví o obchvatu, ale silnice povede v zastavěné oblasti a v blízkosti domů. „Přestože to není klasický obchvat, pomůže to možná daleko více, než kdybychom tu postavili klasický obchvat vedený po poli,“ dodal Mátl. Hlavní stavební práce začnou po zimě. Nyní proběhnou přípravné práce, jako je kácení stromů nebo odkrývání ornice.

Odklad stavby

O plánovaném obchvatu se v Pardubicích mluví už od 90. let. Záměr je schválený od roku 2006. Projekt musel postupně získat územní rozhodnutí, stavební povolení, projít archeologickým průzkumem i soudy o vyvlastnění pozemků. „Měli jsme obrovské problémy s výkupem pozemků, proběhlo hodně soudů. Dokonce samotné Ředitelství silnic a dálnic bylo žalováno za to, že nabízí ceny, které neodpovídají zákonu,“ připomněl Mátl, který dodal, že ještě dnes chybí odkoupit poslední tři listy vlastnictví. Tento problém chce organizace vyřešit během stavby.

Stavba “I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina”, která byla vypsána v režimu D&BZdroj: ŘSD

Samotný termín zahájení stavby se několikrát posouval. ŘSD loni narazilo na další problémy při samotném výběrovém řízení, které trvalo téměř dva roky. Projektu nepomohla ani pandemie koronaviru, skokové nárůsty cen materiálu nebo květnový hackerský útok na počítačové systémy ŘSD, kvůli němuž organizace nemohla otevřít obálky s nabídkami. Následně se ŘSD muselo ještě vypořádat s námitkou od jednoho z uchazečů proti výsledku výběrového řízení.

Stavbu se tak podařilo zahájit až nyní. Jde o největší zakázku stavěnou metodou Design&Build v České republice, to znamená, že stavební firma má v tomto typu zakázky na starosti i zhotovení projektu. „Vypadalo to chvílemi i beznadějně. V Pardubicích silně vnímáme absenci obchvatů, kde veškerá doprava včetně tranzitní je vedena přes centrum města. Věřím, že tato stavba je první a ne poslední," sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Obchvat povede z Trnové přes Fáblovku po mostní estakádě přes Labe a jeho slepé rameno na Dubinu. Komunikace, která má mít zásadní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na stávajících komunikacích v Pardubicích, vytvoří přeložku silnice I/36 z centra Pardubic na okraj.