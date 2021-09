Žalovanými byly ŘSD a ministerstvo dopravy, za něž musejí žalobci zaplatit náklady na odvolací řízení. Rozsudek je pravomocný a soudním rozhodnutím tak státu odpadla jedna z překážek v pokračování stavby obchvatu.

Začátek stavby obchvatu z exitu na D11 do Jaroměře je plánován na 17. prosince. Výběrové řízení vyhrálo sdružení firem Metrostav Infrastructure a Metrostav DS s dodavatelskou cenou 687,8 milionu korun (zhruba 80 procent původní ropzpočtované ceny).

„Jsem neskutečně šťastný, že to takhle dopadlo,“ komentoval včera rozhodnutí soudu jaroměřský starosta Josef Horáček. „Tímto obchvat dostává reálnou šanci, že by mohl být do konce roku 2023 hotov,“ věří ve zdárnou realizaci dopravní stavby, která by měla být hotova za dva roky a pro Jaroměř je klíčová.

„To co se u nás na hlavním tahu děje je šílené. Obchvat je pro město jedinou šancí, jak dopravu ve městě vrátit do přijatelných mezí,“ dodal starosta.

Vizualizace obchvatu:

Zdroj: Youtube

Začátek stavby obchvatu u autostrády z Hradce Králové do Jaroměře je naplánován na 17. prosince letošního roku. S nejvýhodnější nabídkou přišlo sdružení firem Metrostav Infrastructure a Metrostav DS. Jeho cena činí 687,8 milionu korun, což je zhruba 80 procent předpokládané ceny.

Psali jsme již:

Důvodem soudního sporu byla obavy manželů Kučerových, že by se po výstavbě kruhové křižovatky nedostaly se ke svým pozemkům po původní přístupové cestě. Obchvat JaroměřeZdroj: ŘSD

Usilovali proto o zákaz stavebních prací a terénních úprav souvisejících se stavbou části obchvatu do doby, než ŘSD zajistí k pozemkům sjezd. Obě žalované instituce navrhly soudu žalobu zamítnout, protože podle nich kvalita práva cesty je zachována v běžné obecné rovině. A soud jim dal za pravdu.

„Žádné narušení pokojného stavu nebylo zaznamenáno. Je tu zjevná účelovost jednání žalobců. Služebnost cesty nedává smysl, vede odnikud nikam,“ uvedl předseda senátu krajského soudu Pavel Moravec.

Obchvat Jaroměře jako přeložka silnice I/33 od Hořenic povede severně od Jaroměře a u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice. Podívejte se na trasu obchvatu ve vizualizaci.

K soudním tahanicím přitom nemuselo vůbec dojít, protože vlastník pozemku měl zájem ho prodat. Ale státem nabízenou cenu neakceptoval.

„Pozemek státu nabízím už od roku 2009. Jsem loajální občan tohoto státu a opravdu nic neblokuji. Ale prodává-li někdo pozemek státu pro stavbu silnice, měl by za něj dostat cenu odpovídající stavebnímu pozemku,“ nechal se František Kučera slyšet na jaře před jaroměřskými zastupiteli, a dodal, že ŘSD dlouhá léta nedodalo znalecký posudek, který by přesně definoval cenu pozemku.

„Nakonec jsem dodal svůj posudek, který zpracoval znalec. U mého dodaného posudku se ukázalo, že cena mého pozemku není ani 30 ani 120 tisíc korun, které mi postupem doby ŘSD nabízelo, ale 500 tisíc korun,“ argumentoval tehdy soudce Vrchního soudu v Praze František Kučera, který vede se státem více sporů o pozemky kolem dálnice D11 u Jaroměře.

Nový obchvat Jaroměře by se měl u obce Hořenice napojovat na budovanou dálnici D11 a na nynější komunikaci. Obchvat bude přeložkou silnice I/33, od Hořenic povede severně od Jaroměře a u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice.