A právě toto místo se nově dostalo na seznam UNESCO, které na sklonku loňského roku rozšířilo teritorium Geoparku Český ráj, kterým se toto území pyšní od roku 2015. Kromě Zlatnice byl geopark obohacen o významné geologické lokality na Mnichovohradišťsku a Železnobrodsku. Nová rozloha Geoparku UNESCO Český ráj tak nyní činí 833 km2. Rozšíření geoparku potěšilo i náměstkyni hejtmana Martinu Berdychovou.

„Když se řekne UNESCO, mnoho lidí si představí hrady a zámky. Ale už málokdo ví, že je to i soubor přírodního dědictví. A pro nás je toto rozšíření významné. A to nejen z toho pohledu, že prozatím nemáme v kraji jiné hmotné památky UNESCO, ale je to i velké plus pro celou lokalitu a v budoucnu by to mohlo rozptýlit turisty z již extrémně přetížených Prachovských skal,“ řekla Martina Berdychová. Podobného názoru je i ředitelka Geoparku Český ráj Blanka Nedvědická.

„Nová území se nacházejí mimo centrální oblast Geoparku, kde další zvyšování turistické zátěže není už žádoucí. Nově přidaná území rozšíří nabídku cestovního ruchu a pomůžou tak i místním podnikatelům,“ uvedla Blanka Nedvědická, která zároveň přiznala, že společnost Geopark bohužel nemá dostatek prostředků, aby vzácné oblasti více zviditelnila například novými informačními cedulemi. Je závislá na dotacích. „Letos pouze dokončíme turistická zastavení v Prachovských skalách, více možností nemáme. Tím bohužel nemůžeme naší činnost více rozvíjet a letos bude zřejmě problematické společnost vůbec ekonomicky udržet,“ upozornila Nedvědická. V tomto ohledu chce pomoci královéhradecký kraj. „I ostatní území Českého ráje si zaslouží svoji pozornost turistů. I proto nyní pracujeme na tom, jak je lépe turistům, kteří se snad brzy k nám opět vrátí, ukázat. A to nejenom pomocí edukačních materiálů, ale i cedulí,“ informovala Martina Berdychová.

Ke korytu Zlatnice na Novopacku sestoupíte od vidochovského melafyrového lomu, který je místem nálezů achátů, kolem bývalých šachet po starých haldách na dno údolí potoka.



Jak popisuje doktor Václav Ziegler, od třicátých let dvacátého století zde stojí křížová cesta namalovaná Janem Raimundem z Pecky a kaple Panny Marie, před kaplí stojí krucifix z roku 1912. Nacházíme se nad areálem bývalých zlatých a snad i stříbrných dolů v tak zvané Zlatnici.



Ve svahu nad potokem je zbytek původní šachty po těžbě, dnes uzavřený mříží. V korytě potoka se pak dají při velkém štěstí rýžovat i dnes drobné zlatinky.