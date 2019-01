Východní Čechy, Pardubicko - Kraj nabízí dopravcům na platy řidičů přes 28 milionů korun.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. | Foto: Andrea Šrámková

Náklady navíc, které má Pardubický kraj kvůli navýšení mezd řidičů meziměstských autobusů, mohou vést příští rok i ke zrušení některých málo vytížených linek. Vláda přislíbila krajům na letošní rok příspěvek ve výši až 420 milionů korun.

„Příští rok nám už nedají nic, nevím, jak se k tomu máme postavit. Budeme to muset spočítat a možná nějaké spoje vypustit, abychom každý rok nemuseli dopravcům doplácet dvacet pět milionů korun," řekl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.

Hejtmanství se objednávkou linkové dopravy bude pečlivě zabývat, včetně aktualizace efektivity jednotlivých linek. Krajský radní odhaduje, že stát letos zaplatí kraji zhruba polovinu vynaložených nákladů na mzdy řidičů.

Kraj nabízí 21 dopravcům doplatit na mzdy 24,4 milionu korun, částku tento týden navýšil po dalších jednáních o 3,9 milionu korun. „Tyto peníze zohledňují mzdové náklady, které budou mít dopravci spojené se záskoky za dovolené nebo v době nemocí svých zaměstnanců," uvedl Michal Kortyš.

Radní schvalují dodatky

Krajská rada bude schvalovat dodatky smluv již v pondělí, ještě tento měsíc je mají dopravci podepsat. Od ledna platí, podle nařízení vlády, růst minimální mzdy řidičů ze 71,60 koruny na 98,10 koruny za hodinu. Stoupl příplatek za čekací doby z 50 korun na 88,29 koruny a řidiči nově dostávají za ztížené pracovní prostředí 6,60 koruny na hodinu.

Větší dopravci již dávali řidičům vyšší základní mzdy. „Proto chtěli ještě víc, aby mohli řidičům přidat z krajských peněz podle toho, co si dohodli s odboráři. Ale to je věc mezi majitelem firmy a zaměstnanci," podotkl Kortyš. Kraj tedy doplácí dopravcům, co nařídila vláda.

Na sklonku příštího roku končí dopravcům smlouvy, hejtmanství proto musí připravit tendr, vybrat na deset let dodavatele linkové dopravy a zároveň s nimi sepsat nové dohody. Podle Kortyše by měly obsahovat pohyblivé složky, které zohlední inflaci či vládní nařízení o růstu mezd.

„Nedovedu si představit, že by měl někdo deset let pořád stejnou výplatu," konstatoval krajský radní.

Čtvrteční stávka řidičů linkových autobusů zasáhla Pardubický kraj okrajově. Nejezdilo pět linek společnosti Arriva Morava, celkem 38 spojů. Někteří řidiči firmy Icom transport se v kraji zapojili symbolicky, oblékli si reflexní vesty.