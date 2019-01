Opočno – To, že je areál opočenské nemocnice již delší dobu z velké části opuštěný, není žádnou novinkou. Ve vlastnictví jej má Královéhradecký kraj, který nyní přemýšlí, co s nevyužitými objekty.

Opočenská nemocnice - chirurgie | Foto: Deník/Miroslav Sixta

Jedna z budov měla být převedena do majetku města, další však chtěl kraj údajně prodat do soukromých rukou. Opočnu se tento plán rozhodně nezamlouval. Nyní se tak zřejmě rýsuje dohoda, kdy by celý komplex mohlo mít ve svém majetku město. „Prodej budov může být velkým zásahem do života města,“ zdůvodnil úvahy starosta Štěpán Jelínek, který nechce nechat věci dojít tak daleko, aby město nemohlo ovlivnit budoucnost areálu. Podle mluvčího kraje Imricha Dioszegiho jsou jednání na začátku. Kdy a zda by k převodu mohlo dojít tak není zatím jasné.