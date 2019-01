Hradec Králové - Královéhradecký kraj v současné době vyjednává o možnostech sloučení několika středních škol, které se potýkají s nedostatkem studentů.

S tím, aby naplnily kvótu 240 žáků v denní formě vzdělávání, má problém čtrnáct škol. Podle hejtmana Lubomíra France to ale neznamená, že slučování se uskuteční u všech.

Kraj nyní jedná s řediteli škol a starosty. „Cílem optimalizace sítě středních škol je vytvořit silnější subjekty – školy, které budou schopny lépe čelit stále klesajícímu počtu žáků," uvedla mluvčí kraje Martina Götzová. Vedení kraje chce slučováním také ušetřit. Většina škol se totiž neobejde bez dodatečné finanční pomoci kraje. „Už teď máme spočítáno, že na mzdy učitelům chybí celkem 20 milionů korun," sdělila krajská radní Táňa Šormová.

Podle ní v žádném případě nejde o rušení jedné či druhé školy nebo o rušení oborů. „Naopak, k optimalizaci musíme přistoupit právě v případě, chceme-li zachovat obory, které navštěvuje například jen deset žáků, ale na trhu práce jsou žádané," vysvětlila radní.

Podle hejtmana chce kraj vyčlenit pracovníka, který bude koordinovat zaměstnanost a evidovat požadavky zaměstnavatelů.

Kraj preferuje smírnou cestu

Dalším argumentem je vlastnictví budov. Radní jako příklad uvedla navrhované sloučení Gymnázia v Hostinném, které má 215 žáků, a Středního odborného učiliště ve Vrchlabí, kde studuje 166 žáků. Budova gymnázia v Hostinném je majetkem kraje, budova školy ve Vrchlabí majetkem města.

„Do Hostinného by se tak měla časem postupně přesunout teoretická výuka. Praktická by dál pokračovala v dílnách ve Vrchlabí, které jsou opět v majetku kraje" popsala návrh Táňa Šormová.

Slučování by mělo na jaře projednat zastupitelstvo. „Rozhodnutí musí padnout do měsíce a půl. Pak by to ztratilo smysl, protože do začátku září by se slučování nestihlo," řekl hejtman.

Dodal, že kraj nechce vybrané školy slučovat za každou cenu, ale že chce jít smírnou cestou. „Budeme vždy preferovat dohodu subjektů, které se slučují, i dohodu s vedením radnic. Nechceme pomíjet ani názory rodičů," uvedl hejtman.

Střední školy Královéhradeckého kraje s počtem 240 a méně žáků

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Náchod

Obchodní akademie, Trutnov

Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad

Integrovaná střední škola, Nová Paka

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné

Gymnázium, Nový Bydžov

Vyšší odborná škola a střední odborná škola, Nový Bydžov

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Střední škola potravinářská, Smiřice

Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec

Střední škola zahradnická, Kopidlno

Odborné učiliště a praktická škola, Hořice



Hranice 240 žáků neplatí pro školy vzdělávající pouze žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a hořickou kamenickou a sochařskou školu.