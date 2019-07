S velkým zájmem veřejnosti se setkala víkendová akce v Krkonoších, při které Správa KRNAP vyzvala návštěvníky hor k aktivnímu postoji ke kampani Není zvěř jako zvěř. Na deseti místech, od Mumlavského vodopádu přes Luční boudu až po Pomezky, podepsalo slib Krakonošovi přes sedm tisíc lidí.

Alex, Filip a Pavel Štarkovi podepsali slib Krakonošovi u lanovky v Peci pod Sněžkou. Stejně jako oni tak učinilo o víkendu více než sedm tisíc lidí. | Foto: Miroslava Štarková

Atlas odpadků s názvy petlahvoň odhozenec, nedopalek smrdutý, obalík sušenkovitý nebo sáčkovec šustilka, zařazených do fiktivní čeledi odpadkoušů. Výprava Krakonoše do pražského revíru ministra životního prostředí Richarda Brabce minulé úterý. Instagramová soutěž Lovci odpadků. Internetová petice za hory bez nepořádku. Písemný slib Krakonošovi spočívající v tom, že co si do hor přinesu, to si také odnesu.