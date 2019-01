Královéhradecko, Pec pod Sněžkou - Na kole projel Asii, Evropu, Afriku, kde ho v Zambii srazil kamion, Jižní Ameriku a naposledy Severní Ameriku. Absolvuje náročné horské výstupy v Alpách. Zažil dobrodružné výpravy do hor v Ekvádoru nebo Peru.

Vítěz sobotního závodu horských nosičů Sněžka Sherpa Cup Petr Mazal se vyžívá v extrémních výkonech. Navzdory bláznivému horskému počasí utekl v přívalech sněhu všem soupeřům a od dolní stanice lanovky v Peci doslova vysprintoval na Sněžku přes Růžohorky za 1 hodinu a 22 minut. Se třiceti kilogramy zásob pro Českou Poštovnu, v silném větru. Navíc s ortézou na koleni, kterou si nasadil kvůli nataženým postranním vazům. „Vždycky jdu naplno. V cíli na Poštovně jsem byl mrtvej,“ přiznává muž, který vyhrává zimní i letní verzi Sněžka Sherpa Cupu se železnou pravidelností. Stejně jako v ženách jeho partnerka Iva Dolečková.



Učitel hry na flétnu v ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce od začátku nasadil vražedné tempo a nikdo ho nechytil. „Hnal jsem to hned od začátku, abych získal psychologickou výhodu. Spíš než sprint je to takové cupitání,“ říká o svém stylu. „Letos byly nejhorší podmínky ze všech šesti ročníků. Je to vidět na časech, které jsme měli o deset a více minut horší než obvykle. Nedalo se pořádně běžet, v hlubokém sněhu jsem se často bořil po lýtka a někdy i hlouběji,“ popisuje. „Nahromaděný sníh nám dělal velké problémy. Sněhová pokrývka nebyla stabilní, to bylo bylo nejhorší,“ dodává.





SEDM TISÍC KILOMETRŮ NA KOLE, DESET DEFEKTŮ

Dobrodružství úplně jiného kalibru si užil loni v srpnu. Během 32 dní přejel na kole z Anchorage na Aljašce do kalifornského Los Angeles. Na cestě po Severní Americe absolvoval celkem 7047 kilometrů. V sedle strávil dohromady 290 hodin. Denně urazil zhruba 220 km a najezdil 9 hodin. Nejčastěji spal ve stanu v lese, poblíž silnic. V kanadském Yukonu viděl medvěda, potkal i stádo bizonů.



Nedbal naléhání místních, aby si koupil za 100 dolarů speciální pepřový sprej proti medvědům. „Usmíval jsem se tomu do doby, než mi řekli, že tam medvěd zabil cyklistu před deseti lety. Dělal jsem všechno podle instrukcí, jak přenocovat v přírodě, aby vás medvěd nenapadl. Medvěd, kterého jsem viděl, byl mládě. Naštěstí nešel se svojí matkou, to by mohlo být kruté,“ líčí.



Na trase po západním pobřeží Tichého oceánu ho pronásledovaly krušné chvíle na kole. Na amerických krajnicích, vydatně zásobených nepořádkem, měl desetkrát defekt, jednou zlomil drát a jednou přehazovačku. „Padlo u toho hodně sprostých slov,“ usmívá se.





Sedm tisíc kilometrů dlouhá štreka od drsného severu k horkému jihu přinesla velmi proměnlivé počasí. „Když jsem vyjížděl z Aljašky, tak mi týden pršelo. V Údolí smrti bylo extrémní vedro 45 stupňů. Během dne jsem třikrát lepil plášť na kole, to bylo něco! Do Kalifornie jsem dorazil zrovna v době, kdy tam došlo k rozsáhlým, obrovským požárům, které se předtím objevily i v kanadské Britské Kolumbii,“ připomíná největší požár v historii Kalifornie, při němž shořely i domy celebrit.



Učitel hudby měl loňské prázdniny opravdu výživné, v červenci totiž s partnerkou Ivou Dolečkovou vyrazil do Ekvádoru, kde viděli sopky, džungle i indiány.



Ještě před červnovou letní verzí Sherpa Cupu se vrátí na Sněžku 25. května. Znovu se zapojí do charitativního výstupu na Sněžku, který organizuje Nadační fond Klapeto. Už dvakrát při něm vynesl na zádech přes Obří důl postiženého chlapce Michala Teresku, usazeného v dřevěné sedačce. Letos chce tento zážitek dopřát i dalším handicapovaným účastníkům akce. Domluvil proto čtyři horské nosiče z party šerpů, která se schází dvakrát do roka v Peci pod Sněžkou. „Je to určitě velký rozdíl nést živý náklad. Na zádech vám sedí člověk, vrtí se, je potřeba neustále myslet na bezpečnost. Vůbec tady nejde o nějaké překonávání rekordů, ale jen o to, aby si to všichni užili,“ říká Petr Mazal.



Výsledky Sněžka Sherpa Cupu (dolní stanice lanové dráhy Pec pod Sněžkou - Česká Poštovna na Sněžce, 5,6 km, převýšení 824 m) - muži (zátěž 30 kg, 22 startujících): 1. Petr Mazal 1:22 hod., 2. Zdeněk Pácha 1:24, 3. Martin Mazal 1:25, 4. Milan Marhan 1:26, 5. Petr Horký 1:32, 6. Petr Martinovský 1:32; ženy (15 kg, 5 startujících): 1. Iva Dolečková 1:26, 2. Jeannette Brown 1:40, 3. Hana Slezáková 1:58.