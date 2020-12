Při odstávce byla lanovka v provozu o víkendech a o svátcích. Kvůli opatřením proti koronaviru musí cestující dodržovat přísná hygienická pravidla, podrobnosti o nich a také o aktuálním provozu jsou na webu.

"Lyžařské vleky a lanovky jsou zastaveny, netýká se to ale městských systémů a lanovek, které jsou v provozu v létě. Takže my, pokud to počasí dovolí, jedeme. Co se týče počasí, tak horní úsek je kvůli silnému větru mimo provoz," řekl ČTK Martinec.

Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h. Podle polské horské služby byla v sobotu ráno na Sněžce mlha, teplota okolo minus dvou stupňů Celsia a rychlost větru okolo 90 km/h.

To, že horní úsek není kvůli silnému větru v provozu, není vyjímkou. Podle meteorologů Sněžka charakteristická svým jehlancovitým tvarem je z hlediska počasí extrém a nelze ji brát jako reprezentativní místo toho, co se děje jinde v Krkonoších. Sněžka ční do volné atmosféry a tamní klima je navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské. Roční průměrná teplota na Sněžce je 0,2 stupně Celsia.

V Krkonoších by v sobotu mělo být většinou oblačno, nejvyšší denní teploty mezi dvěma až pěti stupni nad nulou, vítr může dosahovat v nárazech rychlosti až 110 km/h. Větrno má být také v neděli, místy s nárazy až 125 km/h.

Kabinová lanovka z Pece pod Sněžkou na Sněžku po dobu odstávky od pondělí 2. listopadu do 4. prosince mohla jet jen o víkendech a ve dnech 16. a 17. listopadu. Mezi hlavní úkony pravidelné údržby patřila diagnostika stavu hlavních ložisek převodových skříní a poháněcích lanových kotoučů. "Lanovka je v dobré kondici," řekl ČTK Martinec.

Kabinovou lanovku, která patří městu Pec pod Sněžkou, tvoří dva úseky, a to Pec - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka s celkovou délkou dráhy kolem 3,5 kilometru. Z hlediska převýšení je v Česku nejextrémnější kabinovou lanovku. Převýšení lanové dráhy z dolní stanice v Peci do horní stanice na Sněžce je přes 700 metrů.

Kabinová lanovka je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček. Doba jízdy na vrchol se zkrátila z 25 na 16 minut, kapacita lanovky však zůstala stejná, což byla podmínka ochránců přírody. Ve špičkách se tak u lanovky stále tvoří až několikahodinové fronty.