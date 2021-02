Čísla však v globálu nejsou tak závratná. Vítěznou vlajku tábora přírůstku obyvatel drží za loňský rok Chlumec nad Cidlinou, kde na úřadu vydali za poslední rok 24 nových občanských průkazů s trvalým pobytem pod zámkem Karlova Koruna.

„Jsem za to rád, že Chlumec je oblíbený. Hlavně pro mladé rodiny,“ nechal se slyšet zdejší starosta Miroslav Uchytil. A jeho právě o mladých rodinách nejsou náhodná: „Když jsem se nedávno díval na naše základní školy, tak jsem byl až ohromen. Ještě před 7 lety je navštěvovalo 530 žáků. Nyní je to 775. I proto uvažujeme, že další třídy přistavíme. A ke své hranici se blíží i místní mateřinky.“ Podle Uchytila je Chlumec pro lidi zajímavý i z dopravního hlediska. Nejenom, že je tu železniční uzel, ale také dobré napojení na dálnici D11.

To potvrzuje i mladá maminka Ilona. „Dlouho jsme váhali, zda se do Chlumce přestěhujeme, ale nakonec toho nelitujeme. Jednak tu byly dobré a levné pozemky a také je tu opravdu dobré napojení na dálnici. Já jezdím do Hradce a manžel do Prahy. A na spojení si ani jeden nemůžeme stěžovat,“ uvedla mladá maminka, která ocenila i klid a dostupnost služeb: „A navíc je tu krásně. Například takový zámek Karlova Koruna. Tam chodíme na procházky a teď jsme tam i běžkovali. Chlumec si nemůžu vynachválit.“ A Chlumec se chystá na další nové usedlíky. „Podařilo se nám vykoupit několik strategických pozemků a za několik let by tu mohlo vyrůst až 150 nových rodinných domů,“ dodal starosta Uchytil.

50 lidí za rok? Úspěch

Na druhé misce pomyslné váhy je naopak Broumov na Náchodsku, kde za posledních 12 měsíců „zmizely“ dvě školní třídy. Meziroční úbytek 56 obyvatel starostu více než sedmitisícového Broumova (7336 obyvatel) nijak nepřekvapil. „Podívejte se na podobná čísla 20 let zpátky. 50 lidí za rok je vlastně ještě úspěch,“ reagoval s nadsázkou starosta Jaroslav Bitnar. „Samozřejmě, že bychom byli radši, kdyby počet obyvatel spíše stoupal, ale podívejte se kolem sebe… To není jenom Broumov: Dobruška, Česká Skalice, Třebechovice – je to obecný trend vysídlování měst podobných velikostí,“ poukazuje na města, která na rozdíl od Broumova mají alespoň výhodu vnitrozemské polohy a lepší možnosti pracovních nabídek.

„Nelíbí se mi to, snažíme se pro to něco dělat, ale ten nezadržitelný trend tu prostě je. Co tady mladým lidem mohu nabídnout – lepší školství, lepší zdravotnictví, lepší zaměstnání? Nic z toho nejsme schopni zajistit,“ je si vědom omezených možností samosprávy změnit směr demografického vývoje. „Pokud to nezačnou řešit na nejvyšších místech v Praze, tak tento trend bude pokračovat ještě mnoho let. Ale abychom ve snaze stabilizovat počet obyvatel města uvolnili uzdu a mohl se sem stěhovat každý kdo chce, tak o to za každou cenu určitě nestojíme,“ říká starosta města, které v hodnocení kvality života v 206 městech z celé ČR, skončilo na nelichotivém 202. místě.

Právě možnost práce považuje broumovský starosta za alfu omegu úspěšného rozvoje. „Je to o nabídce zaměstnání. Musí se někdo zamyslet nad tím, jaké šance nabídnout práci v Broumově máme my a jaké šance jsou třeba jinde ve vnitrozemí. Krom toho, že k nám je to odevšad daleko, tak navíc nás limitují omezení, že jsme v CHKO,“ uzavírá starosta. „Práce je základ všeho. Pokud ji máte, tak pak můžete přemýšlet o ostatním. Tak to prostě je.“