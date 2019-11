Měsíc před Vánocemi je už na řadě míst vyprodaná silvestrovská noc. Na jiné dny lze ještě najít volná místa. "Ceny na toto období šponujeme, poptávka je veliká. Lidé si rádi jezdí do hor odpočinout od každodenního shonu, který se před Vánocemi stupňuje," vysvětluje Marek Šustr, ředitel hotelu SkiResort Omnia v Janských Lázních. "V posledních letech si klientela oblíbila Vánoce mimo domov, kdy nemají žádné starosti a mohou si opravdu užívat vánoční atmosféru, ale hlavně i sníh, který v nížinách poslední léta nebývá," dodává Eva Marková ze špindlerovského Horalu.

Plně obsazeno bude mít během vánočních svátků i Silvestra Bouda Máma v Peci pod Sněžkou. Hosté si přitom nemůžou kupovat pobyty na kratší dobu než týden. „Vánoce a Silvestr máme dávno vyprodané. Už teď prodáváme pobyty na příštího Silvestra,“ říká Vladimír Nikl, majitel Boudy Máma v Peci pod Sněžkou, která nabízí ubytování ve dvou objektech.

Ceny jsou srovnatelné s jarními prázdninami v únoru. Jedna noc v termínu 20. prosince - 26. prosince stojí v tříhvězdičkovém penzionu Boudy Máma 1300 Kč na osobu, od 26. prosince do 2. ledna 1650 Kč, ve čtyřhvězdičkovém hotelu je to ve vánočním termínu 1600 Kč a 1950 Kč v silvestrovském. „Celoročně mají u nás převahu Češi, tvoří 80 procent klientely. Nejvíce zahraničních hostů je z Německa,“ upřesňuje majitel Boudy Máma. Na Silvestra se poměr českých a zahraničních hostů vyrovnává.

Rovněž hotel Horizont v Peci pod Sněžkou táhne čím dál více českou klientelu. „Za to jsme rádi. Je to dáno i systémově se zvyšující kvalitou služeb v Peci pod Sněžkou,“ připomíná ředitel hotelu Karel Rada. Z cizinců dominují Němci.

Silvestr a vánoční svátky jsou společně s únorem v Horizontu nejvyhledávanější termín. Hotel, který disponuje 300 lůžky, má ještě několik volných míst v období do 26. prosince, závěrečné dny v roce jsou plné. Pokoje prodávají v Horizontu jako letenky, tedy čím dříve nakoupíte, tím jsou levnější. Cena za dvoulůžkový pokoj se pohybuje do Vánoc do 2 tisíc korun, mezi vánočními svátky a na Silvestra v rozpětí 3-5 tisíc Kč, na poslední den v roce si hosté přikupují silvestrovský balíček.

Čtyřhvězdičkový SkiResort hotel Omnia v Janských Lázních s kapacitou 100 lůžek má ještě poslední místa na Vánoce a Silvestra k dispozici. „Každoročně největší zájem je o Silvestra, kdy ceny navyšujeme o 20 procent oproti hlavní sezoně, přesto pokoje bez problémů prodáme, klienti akceptují i vyšší ceny. V posledních letech se stalo zvykem, že máme stoprocentně naplněné i Vánoce. Lidé se snaží utéct před shonem do hor a rádi se nechají na Vánoce obsloužit,“ vykresluje situaci Marek Šustr, ředitel hotelu Omnia v Janských Lázních.

Silvestr stojí v Omnii o dva tisíce více než Vánoce, dvoulůžkový pokoj pro dvě osoby se snídaní přijde v poslední den v roce na 5400 Kč, objednávka je navíc podmíněna dokoupením silvestrovského programu za 1500 Kč za osobu mimo jiné s pětichodovým menu. „Stálá klientela si rezervuje pobyt již při odjezdu, tedy rok dopředu. První poptávka poté začíná v průběhu letních prázdnin. Jakmile lidé skončí letní dovolenou, už se těší na další v zimě,“ přibližuje Šustr. V zimní sezoně tvoří 60 procent hostů Češi, 40 procent cizinci. Z nich je nejvíce Poláků, poté Němců, Holanďanů a Belgičanů. Průměrná délka pobytu v hotelu Omnia jsou 3,5-4 noci.

Rovněž Luční bouda v Krkonoších pojede o svátcích na plné obrátky. "Na Vánoce je ubytování omezeno pouze pro členy klubu a je skoro obsazeno. Silvestr je ještě volný k domluvě na našem rezervačním oddělení. Cena na osobu a jeden den činí 1200 Kč ubytování, 2000 Kč raut a živá hudba. Ceny jsou vyšší o raut a hudbu," informuje spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová.

Hotel Horal ve Špindlerově Mlýně aktuálně ještě disponuje volnými pokoji na vánoční svátky i Silvestra. Tempo rezervací se začíná každým dnem rapidně zvyšovat. "Pokud zůstane tempo i nadále takové, nebude to dlouho trvat a hotel bude vyprodán," říká Eva Marková, manažerka z Orea Resort Horal.

Termín vánočních svátků a Silvestra podle ní patří k nejvyhledávanějším, avšak srovnatelně jsou na tom i termíny jarních prázdnin (převážně únor) nebo letní prázdniny (převážně srpen). "Klientům se určitě vyplatí rezervovat pobyty co nejdříve, kdy je cena nejnižší. V porovnání oproti „běžným“ cenám se tyto TOP termíny šplhají několikanásobně výše," upřesňuje Eva Marková. Hotel má velkou základnu stálé klientely, převážně z České republiky. Druhé místo v národnostním mixu zaujímají němečtí hosté a třetí Poláci.

Horský hotel Hromovka ve Špindlerově Mlýně je na Štědrý den a vánoční svátky obsazen zhruba z poloviny. Silvestr je téměř vyprodaný. Jde tradičně o nejvyhledávanější období v sezoně a od toho se odvíjí i cena. Od 26. prosince do 4. ledna zaplatí klient v tomto hotelu za lůžko na noc se snídaní 1700 korun, pokud má pokoj i sprchu, WC a televizor, tak ještě o stovku více, tedy 1800 korun. Od 9. do 19. prosince stojí lůžko na noc se snídaní 800 respektive 950 korun, od 20. do 25. prosince 900, respektive 1100 korun. Nejméně stojí ubytování 750 korun, a to v období od 1. května do 31. října. Petra Lešová z Hromovky sdělila, že do hotelu jezdí převážně zahraniční klientela, a to Poláci a Němci. Je to podle ní dlouhodobý trend, Špindlerův Mlýn je TOP středisko a ceny jsou tady vyšší než jinde. Někteří Češi dávají raději přednost Alpám, někteří mají ve Špindlu své apartmány.