"Hotel Labská bouda je od 1. listopadu do 30. dubna uzavřen. Důvodů je více, rekonstrukce topení a také nedostatek personálu. Turisté by s tím měli při plánování túr počítat," řekla ČTK Sovová.

Železobetonový kolos v nadmořské výšce 1340 metrů u Labské louky prochází v posledních letech postupnou rekonstrukcí.

Minulou zimní sezonu byla situace podobná. Několik turistů, kteří s tím nepočítali, tam mělo komplikace. Byli podchlazení a měli problém se bezpečně dostat dolů. Zasahovala i horská služba. "Tuto zimu nejsme opravdu schopni zabezpečit provoz. V krajním případě jsme schopni pomoci, ale lidé by na to neměli rozhodně spoléhat," řekla ČTK Sovová.

Labská bouda severozápadně od Špindlerova Mlýna je v zimě tradičně oblíbenou zastávkou běžkařů a skialpinistů. Zatímco dnes ráno bylo v podhůří okolo osmi stupňů Celsia, na Labské boudě mlha a dva stupně nad nulou. "Klimatické podmínky na hřebenech Krkonoš odpovídají těm, které panují v mnohem vyšší nadmořské výšce, i o více než 2000 výškových metrů nebo v místech, která jsou v arktických oblastech. A to by si lidé měli uvědomit," řekla ČTK Sovová.

Příští rok by měla pokračovat například rekonstrukce terasy a výměna oken. Ochoz chtějí majitelé Labské boudy zpřístupnit, před tím dostane nové zábradlí. Do budoucna se plánuje také rozsáhlá rekonstrukce opláštění Labské boudy, začít by se mělo čelní stěnou obrácenou do Labského dolu. Současné břidlicové obložení stěny by mělo být nahrazeno dřevěným obložením. "Bude se to dělat postupně za pomoci horolezců, nejsme tam schopni postavit lešení," řekla ČTK Sovová.

Labská bouda postavená na přelomu 60. a 70. let je v první zóně Krkonošského národního parku. Vznikla ve stejné lokalitě jako stejnojmenný hostinec, který vyhořel roku 1965. Nový hotel s více než 170 lůžky, téměř 80 pokoji a dvěma restauracemi zahájil provoz v roce 1975. Teď je kapacita hotelu asi dvoutřetinová.

Současným majitelem a nově provozovatelem je společnost Labská spol. s.r.o. Od roku 2012 do loňska Labskou boudu provozovala firma AEZZ. V posledních letech vznikla třeba čistička a došlo i na výměnu zastaralých rozvodů včetně vybudování nového topného systému.