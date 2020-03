Úprk před koronavirem do hor by se neměl konat. Horská střediska jsou vylidněná. Lyžařské areály, horské boudy, hotely, penziony a restaurace povinně uzavřené. Mimo provoz zůstává lanovka na Sněžku, zelenou hranici na česko-polském území hlídá armáda.

Podle Rudolfa Kopka, šéfa Intersportu v Peci pod Sněžkou, se pohybuje na horách minimum lidí. Má vlastní zkušenost, tento týden dvakrát vyrazil na zdravotní skialpinistickou procházku. "Ve středu jsme na cestě Modrák-Výrovka-bufik-Liška-Zahrádky potkali otce se synkem na skialpech a ještě jeden smíšený pár, kluka na splitboardu v Modřáku a asi deset běžkařů posedávalo u bufetu. Takže celkem opravdu strašně málo na to, jak krásný byl den a kolik je sněhu," popisoval situaci.

Sajrajt nevyhraje

"Ve čtvrtek jsme vyrazili v sedm ráno a možná i proto jsme potkali ještě méně lidí, asi pět za pět hodin. Většinou až při návratu, v okolí Pece. Zajímavé bylo, že opravdu každý si zhruba 30 metrů před setkáním natáhl roušku, zpravidla nákrčník. To mě nabíjí optimismem, že ten sajrajt nevyhraje," řekl doslova.

Pec pod Sněžkou, stejně jako ostatní horská střediska, se od tohoto týdne změnila podle Rudolfa Kopka v města duchů. „Doufám, že úplně stejně vylidněno bude o víkendu,“ poznamenal. „S výzvou „lufťákům“, aby nejezdili, je to zašmodrchané. Každý z nás chce být tam, kde se cítí bezpečně a košile je prostě bližší než kabát. Tomu se nedá zabránit,“ dodal.

Lidé si chtějí půjčovat skialpy na víkend

Jako jednatel firmy, nabízející sportovní zboží a jeho půjčování, se nicméně stále setkává s poptávkou po skialpových lyžích. To signalizuje, že někteří lidé se do hor chystají. „I v pátek jsem měl několik telefonů za den s prosbou o skialpy na víkend,“ potvrdil Kopek.

„Jsme největší půjčovna skialpů široko daleko a jistě bychom obhájili povolený „prodej služby mimo provozovnu“, tedy rozvoz skialpů do domu. Nicméně to tak neděláme. Nechceme se sami setkávat s klienty a sdílet tak historii jejich schůzek,“ objasnil situaci a připojil názorný příklad, čemu se chtějí lidé na horách vyhnout. „Někdo neváhá na sociálních sítích oslovovat cizí lidi, aby sedli do auta a vyrazili se pobavit do Krkonoš. Přesně takové případy existují a právě ty polarizují publikum. Věřím, že jich bude málo,“ vyjádřil se šéf Intersportu v Peci pod Sněžkou.

Výzva hejtmana

Pobyt v přírodě a parcích sice není zakázán, nicméně hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán i ministerstva zdravotnictví a vnitra důrazně doporučují, aby lidé zůstali doma a vyhnuli se nájezdům do rekreačních objektů a přírody. Apelují na to, aby o prvním víkendu, který běží v režimu usnesení vlády o zákazu volného pohybu osob, vycházeli ze svých domovů jen v nejnutnějších případech.

„Vyzývám všechny občany, aby o víkendu zvážili cesty na chalupy či za rekreací do přírody a raději zůstali doma. Cesty, které se netýkají návštěvy rodiny, nákupů potravin a nutných návštěv lékaře, jsou v rozporu se státním zákazem volného pohybu osob. Pokud budou tyto cesty nezbytné, prosím, vyvarujte se kontaktu s dalšími lidmi, a především, dodržujte zakrytí dýchacích cest,“ upozornil hejtman Jiří Štěpán.

Böhnisch doporučuje odložit výlety

Ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch výslovně apeluje na veřejnost, aby do národního parku v současném nouzovém stavu země nejezdila. „Ačkoliv pobyt v přírodě nebo parcích patří mezi výjimky ze zákazu volného pohybu osob tak, jak je stanovila vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření, dovoluji si požádat veřejnost, aby výlety na území Krkonošského národního parku odložila,“ řekl Böhnisch.

"Krkonošský národní park je se svými takřka třinácti miliony pobytových dní za rok třetím nejnavštěvovanějším velkoplošným chráněným územím na světě co do poměru návštěvnosti a rozlohy. Jarní příroda je velmi křehká a pokud dostane příležitost si od lidí alespoň chvíli odpočinout, vrchovatě nám to vrátí," připomněl ředitel Správy KRNAP a dodal: "Právě začíná tok tetřívků, sokoli stěhovaví se chystají na kladení vajec, bez rušivých vlivů mají tyto i další vzácné druhy velkou šanci na úspěšné zahnízdění. Přesunutí výletů do Krkonoš a v Krkonoších na později dá konec konců i šanci trochu si oddechnout místním obyvatelům."