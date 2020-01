/FOTO/ Zimní setkání kynologů Hasičského záchranného sboru se v uplynulých dnech uskutečnilo na Vosecké boudě v Krkonoších za účasti dvanácti psovodů HZS z celé republiky. Ze severu Čech se cvičení účastnila trojice kynologů- Pavel Málek, Václav Vančura a Pavel Viták. Ti měli v posledních týdnech plné ruce práce s hledáním pohřešovaných osob.

Kynologové svičili svůj um na Vosecké boudě. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Setkání bylo zaměřeno právě na pátrání po osobách v zimních podmínkách, nácvik transportu psů pomocí pásové techniky nebo například na pachové práce za využití záhrabů ve sněhu. „Pravidelná setkávání tohoto typu jsou velice důležitá. Je potřeba, abychom se navzájem znali, vyměňovali si zkušenosti, prohlubovali znalosti a probrali, co nás trápí, co potřebujeme a jak by se naše činnost mohla posunout zase kousek dál,“ uvedl k výcviku Pavel Málek.