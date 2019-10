I přes nepřízeň počasí a vytrvalý déšť sesbírali sběrači 2,5 tuny odpadu. Mezi největší zajímavosti, které sběrači našli, patří odvanuté reklamní cedule, kusy polystyrenu nebo pneumatiky od aut. Naopak nejběžněji se v přírodě povalovaly igelitové sáčky, PET lahve, plechové obaly od nápojů, papírové kapesníčky a vlhčené ubrousky.

Správci hor připomínají: „V přírodě se odpadky rozkládají jen velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá 4 týdny, igelitová taška 25 let a PET lahev 100 let. V horách proto více než kde jinde platí, že co si s sebou do přírody přineseme, musíme také odnést.