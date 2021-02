Ještě o půl dvanácté fotil ze Sněžky Obří důl… "Když jsem scházel do Pece pod Sněžkou, tak jsem viděl, že letí záchranářský vrtulník směrem ke Sněžce. Cestou do Trutnova jsem potkal dvě houkající záchranářská vozidla a hasiče. Přemýšlel jsem, co se tam děje, ale nenapadlo mě, že se mohla stát nějaká tragédie v lavině," líčil Miloš Šálek. Po vrcholcích se pohyboval v pondělí ráno, když tam pořizoval záběry zasněžených Krkonoš. Bylo to jen pár hodin před pádem laviny. Podle něj bylo patrné, že terén je velmi zledovatělý a nebezpečný. Ve vrcholových partiích hor viděl stopy po lyžích v zakázaných místech, dokonce na Sněžce.

"Nejvíc mě zarazily stopy lyží přímo ze Sněžky do Obřího dolu, což znamená, že tam někdo musel vyrazit střemhlav. Nebyly to jen stopy lyžařské, ale i stopy od bot. Při fotografování protější Studniční hory a po přiblížení fotky jsem se zděsil čerstvých lyžařských stop přímo pod převisem," dodal.

Fotograf z Trutnova se vydal v pondělí ráno do Krkonoš s úmyslem zdokumentovat krajinu kolem Sněžky. Vyrazil z Pece pod Sněžkou přes Výrovku na Sněžku a poté dolů do Pece. "Pondělní den sliboval poslední krásné, mrazivé a bezpečné počasí, jasno a téměř bezvětří s přibývající odpolední oblačností. I když zima ještě neřekla poslední slovo, teploty budou podle předpovědi počasí stoupat. Tak jsem si říkal, že toho musím využít a zdokumentovat zimní krkonošskou krajinu kolem Sněžky, obzvlášť, když je krásně bílá. K tomu ještě namrzlé stromy vypadající jako bytosti symbolizující strážce hor. Takhle už to dlouho nevydrží," popisoval Miloš Šálek.

Dalším lákadlem byly vylidněné hory. Rád se na nich pohybuje ve všední dny, kdy je návštěvnost menší. Většinou vyráží sám. "Doufal jsem, že bych mohl konečně vyfotit zasněžené kopce bez rušivých stop od lyží, když je návštěvnost okresu Trutnov omezená. Je pravda, že to bylo trochu lepší než jindy. Na celé louce u Luční boudy jsem byl úplně sám, až pod Sněžkou jsem narazil na jednoho člověka. Cíl Sněžka byl jasný. Když jsem dorazil na vrchol, byl jsem tam úplně sám. Asi po deseti minutách začali přicházet lidé, všechno Poláci. Za hodinu, co jsem fotil, jich tam bylo asi deset," přiblížil pondělní situaci.

Na Sněžce přemýšlel, kudy to vezme dolů do Pece pod Sněžkou. "Stejnou cestou dolů pod Sněžku se mi nechtělo, pak už bych musel Obřím dolem. Horská služba sice nehlásila žádné lavinové nebezpečí, ale když jsem viděl převisy na Sněžce, tak jsem z toho měl respekt a zvolil proto cestu přes Růžohorky dolů do Pece. Cestou od Růžohorek jsem potkal asi 15 lidí, z toho dvě rodiny s dětmi. Měly ještě sáňky, asi pak na cestu po silnici z Růžohorek na Portášky a dolů do Velké Úpy," pokračoval Miloš Šálek.

Úplně na vrcholcích byl terén dost zledovatělý, někdy byl na zledovatělé ploše ještě navátý sníh. "Říkám si, že skialpinisti to mají jednodušší dolů než já, ale s tou těžkou a objemnou foto výbavou to je přeci jen jistější pěšky dolů. Je to pro ně asi adrenalin, ale je to veliké nebezpečí. Navíc se pohybují v místech, kde je to zakázané," poukázal na riziko. To se nakonec dvojici skialpinistů stalo osudným. Utrhli lavinu, která sjela do Obřího dolu. Zahynul v ní sedmnáctiletý mladík.

"Když už jsem přicházel dolů do Pece, tak vidím, že letí záchranářský vrtulník směrem ke Sněžce, tak jsem přemýšlel, co se tam děje, ale nenapadlo mě, že se mohlo stát něco s lavinou. Cestou do Trutnova jsem potkal dvě houkající záchranářská vozidla, hasiče. Po příchodu domů jsem se díval na zprávy a tam jsem viděl, co se stalo," zakončil vyprávění známý fotograf Krkonoš.