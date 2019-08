Legendární David Koller, zpívající moderátorské duo Těžkej Pokondr, atrakce pro děti, piva z dvanácti pivovarů, nepřeberné množství dobrot a kulinářských specialit a rozvoz nočními speciálními autobusy. Nejen to nabídne 22. ročník Krkonošských pivních slavností, který se uskuteční na vrchlabském náměstí již tuto sobotu 10. srpna od 12 hodin.

V sobotu se uskuteční na náměstí TGM ve Vrchlabí 22. ročník Krkonošských pivních slavností. | Foto: Jan Bartoš

Pořadatelé nejstarší pivařské akce v Krkonoších namíchali pro návštěvníky velice pestrý hudební koktejl. Hlavní hvězdou programu, který úderem sobotního poledne odstartuje revivalová kapela Vaťák, bude legendární bubeník a zpěvák David Koller, který představí průřez ze své bohaté a téměř čtyřicetileté tvorby. Před vystoupením Davida Kollera publikum pořádně rozhicuje duo zpívajících moderátorů Těžkej Pokondr, kapela TH!S s oblíbeným hercem Vojtou Kotkem či soubor The Atavists, který letos získal dva Anděly a v jehož řadách působí bubeník a vrchlabský rodák Adam Jánošík. Program zakončí revivalová kapela Alibi rock z Jilemnice, která v letošním roce slaví 20 let na scéně a jenž z pódia naservíruje největší rockové pecky 60. až 90. let.