V Krkonoších se ptali lidí, zda chtějí národní park

Přes pět miliard korun ročně přinášejí regionu návštěvníci Krkonošského národního parku na české i polské straně hranice. Téměř všichni vědí, že se pohybují v národním parku, a naprostá většina z nich také vítá, že jsou hory jako národní park chráněné. Čtvrtina dotazovaných by dokonce ani nepřijela, kdyby Krkonoše národním parkem nebyly. Vyplývá to z výzkumu, který probíhal na obou stranách Krkonoš od léta 2018 do konce jara 2019.

Ilustrační foto | Foto: Kamila Antošová, správa KRNAP