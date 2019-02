Východní Čechy, Vrchlabí - Zažité označení první, druhá a třetí zóna národního parku se stane minulostí. Ještě letos je nahradí čtyři nově definované zóny, které nebudou v přírodě nijak vyznačeny. Národní park rovněž vymezí klidová území, která se dotknou návštěvníků a jejich pohybu na horách. Označí je cedulemi a pruhovým značením.

Takhle už ne. Označení I., II. a III. zóna národního parku zmizí. Návštěvníci uvidí v terénu pouze cedule, vymezující klidová území. K nové zonaci pořádá Správa KRNAP semináře pro veřejnost ve čtvrtek v Horním Maršově a v úterý v Jablonci nad Jizerou. | Foto: Deník/Michal Fanta

Přírodní zóna, zóna přírodě blízká, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny. Takové bude nové rozdělení zón Krkonošského národního parku na dalších 15 let. Vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z června 2017.



K vyhlášení nového rozdělení národního parku, na kterém Správa KRNAP pracovala 18 měsíců, je nutná dohoda se členy Rady KRNAP, kterou tvoří zástupci obcí, vědců, horské služby či podnikatelských subjektů. Letos v lednu ministerstvo životního prostředí, které je zřizovatelem KRNAP, postup vedení parku schválilo.



NA DALŠÍCH 15 LET

Přírodní zóna bude víceméně shodná s nejpřísněji chráněnou oblastí Krkonoš v dosavadní první zóně. Bude z většiny bezzásahová. Podle sloganu nechat přírodu být přírodou v ní ochránci chtějí zachovat a umožnit nerušený průběh přírodních procesů. O stupeň níže bude přírodě blízká zóna, která zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy, kde bude cílem dosáhnout stavu jako v přírodní zóně. Do zóny soustředěné péče o přírodu, která bude jednoznačně nejrozsáhlejší a obsadí 57 procent území národního parku, patří například krkonošské louky, nestabilní smrkové porosty, které si vyžádají přeměnu na smíšené a listnaté lesy, ale také sjezdovky. Naproti tomu zcela nejmenší úsek, zabírající pouze 0,5 procent národního parku, vytvoří zóna kulturní krajiny a budou do ní patřit některé části obcí s cílem nezhoršit dosaženou kvalitu životního prostředí.