Více než 300 opětovných vydání a překladů do desítek cizích jazyků se od roku 1855, kdy vyšla poprvé, dočkala Babička. Kdo byla žena, která Boženu Němcovou inspirovala k jejímu nejslavnějšímu dílu, a jaký byl její skutečný osud?

"Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé mírné tváře, co jsem zulíbala bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré její ruce!" tak se v úvodu knihy vyznala spisovatelka Božena Němcová k ženě, která se stala předobrazem její hlavní hrdinky.