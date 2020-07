Pro většinu obyvatel Nového Města nad Metují jsou zde odjakživa a nic zajímavého v nich nespatřují. Opak je však pravdou. „V Čechách se jedná o ojedinělý městský dekorační objekt. Existují u nás pouze dvoje - naše Novoměstské a v Poděbradech,“ připomíná mimořádnost dekorativního prvku místostarosta města Libor Hovorka, který je velkým příznivce květinových hodin.

Čas měří ledovky a echevérie

Šedesátileté výročí se do podoby květinových hodin nijak nepromítlo, udržují si v podstatě několik let stejnou podobu, ve které se aktualizuje pouze letopočet. Pracovníci zahradnického oddělení městských Technických služeb je osazují dvakrát do roka. „Na jaře se vysází provizorní jarní výsadba z macešek a v květnu se vysadí květiny, které vydrží přes celé léto až do podzimu,“ dodává Libor Hovorka.

Podle slov vedoucího městské zahrady Petra Karla zůstává druh používaných květin v podstatě neměnný. „Typ rostlin zůstává stejný, obměňujeme akorát barevnost jednotlivých odrůd, kde už máme vyzkoušenou jejich vhodnost,“ konkretizuje, že květinové hodiny tvoří begónie-ledovky. Ty tvoří červeno – růžovou kombinaci rámu obohacenou dužnatými echevériemi, z nichž je vysázen i stříbřitý ciferník hodin a aktuální letopočet 2020. Plocha výsadby je 4,7 x 7,9 metrů a k jejímu osázení je zapotřebí kolem tisíce sazenic.

Zatímco vloni před prázdninami vysoké teploty vyžadovaly zvýšenou intenzitu zalévání, tak poslední deštivé týdny prokládané slunečným počasím květinovým hodinám svědčí. „Je to pro nás výhoda, že nemusíme tolik zalévat. Hodiny jsou částečně ve stínu, takže tam se ta vlhkost udržuje poměrně dobře. Ale bohužel tyto podmínky svědčí i plevelu, takže musíme se více starat o jejich údržbu,“ říká Petr Karel.

Srdce hodin odpočívá v zemi

Srdcem hodin je hodinový strojek, který pohání ručičky. Ten je schován v zemi pod ciferníkem. „V případě výpadku elektrické sítě, nebo při přetížení obvodu hlavních hodin jsou minutové impulsy uloženy po dobu 50 hodin. Po odstranění závady se hodiny automaticky nastaví na přesný čas,“ doplňuje Libor Hovorka s tím, že chod květinových hodin je absolutně přesný. „Teoretická odchylka od přesného chodu činí pouhou jednu sekundu za tři tisíce let,“ dodává.

Jiří Řezník