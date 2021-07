Včerejším podepsáním smlouvy byla dohoda zpečetěna a radnice udělala další krůček na cestě na jejímž konci by měl být obchvat města.

„Jsem rád, že se nám povedlo vyřešit šest nejsložitějších lidských příběhů majitelů nemovitostí, které se budou bourat. Tahle je poslední z nich Spousta hodin těžkých jednání a emocí, které však rozhodně vedly k férovému výsledku,“ ocenil náchodský starosta Jan Birke dohodu.

Vizualizace obchvatu. Projeďte se po něm už nyní:

Zdroj: Youtube

Letos je tomu přesně 20 let, co Jan Ježek koupil na Kramolně dům. „V té době se sice o obchvatu města mluvilo, ale nebylo ještě zřejmé, kudy povede, takže jsem nečekal, že nás to zasáhne,“ vzpomíná. Že hrana obchvatu povede doslova pod okny zjistil o pár let později. Dům stojí totiž jen pár metrů od místa, kde má být vjezd do plánovaného 100 metrů dlouhého tunelu, který má vyřešit mimoúrovňové křížení s nynějšími komunikacemi na Kramolně. „Někdy v roce 2007 už bylo naprosto jasné, kudy obchvat povede. Tehdy jsme také zjistili, že ŘSD nás není schopné ochránit od hluku v nočních hodinách a že náš dům bude demolován. Kdy to jsme ale nevěděli,“ popsal nejistotu, ve které manželé žili posledních 15 let.

Obchvat města Náchod by měl mít v celkové délce 6485 metrů povede severovýchodním směrem. Stavba začne na stávající silnici I/33 pětiramennou okružní křižovatkou na katastru obce Vysokov. Obchvat Náchoda končí napojením na silnici I/33 před mostem přes Metuji těsně před hranicí s Polskem. V trase obchvatu jsou navrženy dva tunely. Hloubený tunel Kramolna délky 100 metrů a tunel Dolní Radechová délky 363 metrů, který obsahuje ražené i hloubené části. Největšími navrženými mosty jsou estakáda Dolní Radechová délky 257 metrů a estakáda Běloves délky 326 metrů. Celkem je navrženo sedmnáct mostů. Stavba by měla být zahájena v dubnu 2023 a do provozu uvedena 2025. Celkové náklady se odhadují na cca 3,147 miliardy Kč (bez DPH).

„Řeknu vám, že to je něco hrozného… Když jsem to koupil, tak se dělali nové rozvody, odpady, omítky… Ale vědomí, že se to zbourá nám sebralo veškerou motivaci v čemkoliv pokračovat,“ přiznává, že tehdy netušil, že se celá záležitost potáhne takhle dlouho. „Myslel jsem, že nám to zbourají během tří, čtyř let, ale nakonec se z toho vyklubalo dalších 12 roků,“ říká, jak dlouho žili jednou nohou na odchodu.

Úlevu, že je celá táhlá záležitost u konce pociťuje i Radka Ježková. „Jsem ráda, že to máme z krku. Trápili jsme se, občas jsme se kvůli tomu i hádali, nemohli jsme spát. Jinak se řeší problémy, když vám je dvacet a jinak když vám je padesát,“ říká Radka Ježková, která je ráda, že budou mít kde bydlet a neskončí pod mostem. Dokumentace obchvatu NáchodaZdroj: ŘSD

Když se naskytla ze strany města možnost získat v podstatě výměnou jiný dům, tak na to manželé kývli. „Pro nás je určitě přijatelnější si v podstatě vyměnit staré klíče za nové než se pouštět znovu do nějaké stavby,“ mají jasno. Na nový dům si paní Radka už zvykla. „Jezdila jsem se tam opakovaně dívat. Líbí se mi a jsem ráda, že budeme moci začít vytvářet nějaký domov. Tady jsme skutečně byli demotivovaní cokoliv vytvářet a teď nad námi nebude ta hrozba, že nám dům někdo sebere.“

Kdy se budou stěhovat do nového zatím přesně neví. „Když všechno půjde dobře a nebudou žádné problémy, tak to odhaduji na říjen nebo listopad,“ předpokládá Jan Ježek.

Za historický okamžik považuje podepsání smlouvy i starosta Náchoda Jan Birke. „Pro manžele Ježkovi je to vyřešení dlouhých let trápení, kdy nevěděli, jestli se mají pustit do opravy střechy, protože netušili dne ani okamžiku, kdy někdo přijde a řekne jim, že se dům zbourá,“ říká starosta Jan Birke, který tímto dodržel slib, který dal šesti podobně ohroženým rodinám. „Slíbil jsem těm lidem, že pokud přijdou o střechu nad hlavou, tak město jim pomůže. A toto je naplnění tohoto slibu.“

Na vizualizace obchvatu Náchoda je dům určený k demolici vpravo od tunelu. Foto: Deník/Jiří ŘezníkZdroj: Deník/Jiří ŠpreňarPro radnici tato „transakce“ byla první svého druhu. Cena nového bydlení je jen o něco málo vyšší než kolik manželé dostali od ŘSD. „Ten rozdíl je v podstatě asi deset tisíc korun, které manželé Ježkovi zaplatí ze svého,“ zmínil starosta k domu, který byl využíván jako odlehčovací služba pro osoby se zdravotním postižením.

S výstavbou obchvatu by se mělo začít na jaře 2023. Aktuálně je vyřešeno zhruba polovina pozemků přes které obchvat má vést. To starosta považuje za velký úspěch. „V tuto chvíli je odesláno 75% smluv odesláno mezi lidi a 50% jich už je vráceno. To znamená, že na celkové délce 6485 metrů je 50% smluv podepsáno. Vzhledem k tomu, že se s tím začalo v lednu tak to považuji za úžasné číslo,“ věří starosta, že plánované zahájení stavby v dubnu 2023 je reálné.