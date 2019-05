Hladina v krkonošské přehradě sice stoupla od středečního rána o téměř čtyři metry, ale až k přelivům nakonec nedosáhla. Chybělo jí zhruba metr a deset centimetrů. „Přelivů dosaženo nebylo. Přehrada se sice ještě trochu plní, protože přítok je asi jedenáct kubíků a odtok zhruba deset a půl, nicméně předpokládáme, že přelivu by dosažen být nemělo,“ oznámil dnes dopoledne vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Srážky mají podle předpovědí ustávat, takže by se následně měla hladina vody v přehradě opět snižovat.

Vodohospodáři očekávali, že přehrada přeteče kvůli rekonstrukci spodních výpustí a tím pádem dočasně menšímu odtoku vody. Místo 76 metrů krychlových vypouští nyní za vteřinu 10 metrů. Při povodni v roce 2006 činil průtok 168 metrů.

I kdyby přehrada včera přetekla, nic mimořádného by se podle odborníků nestalo. „Přes přelivy by teklo nejvíc nějakých třicet kubíků. Za standardní situace, pokud by se nestavělo, tak bychom výpustě otevřeli na odtok třicet kubíků,“ upřesnil Jiří Petr.

Labe ve Špindlerově Mlýně bylo jedinou lokalitou v hradeckém kraji, kde byl vyhlášený první povodňový stupeň, označovaný jako bdělost.