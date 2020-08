Lanovky v Krkonoších návštěvníky o prázdninách lákají. Pokud jedou na Sněžku, musí počítat s velkými frontami. Například ve čtvrtek přepravila lanová dráha z Pece pod Sněžkou 2048 osob a během srpna se jí obvykle sveze 40 - 48 tisíc turistů.

K letošnímu 20. srpnu jich cestovalo 26 tisíc, přibližně o deset procent méně než před rokem. V červenci vystoupilo z lanovky na nejvyšší české hoře 28 778 lidí, což je o osm tisíc méně než v loňském roce. „Zhruba 70 až 80 procent cestujících vozíme denně ze Sněžky dolů. V nejvíc frekventovaných dnech v období letních prázdnin přepravíme kolem dvou tisíc osob. Hodně záleží na počasí,“ říká Jiří Martinec, náčelník lanové dráhy Sněžka.

Vyhledávaná jsou ale také jiná místa. Ve SkiResortu Černá hora - Pec, který provozuje lanovky na Černou horu (kde si můžete zahrát minigolf) z Janských Lázní, Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou a Portášky ve Velké Úpě, mají návštěvnost během letošních prázdnin vyšší než v loňském roce. Osvědčuje se jim on-line prodej jízdenek. Citelně však pocítí ztráty ze začátku letní sezony, což se týká i půjčovny koloběžek a elektrokol. Větší návštěvnost lanovek má letos také skiareál ve Špindlerově Mlýně.

„U lanovek SkiResortu Černá hora - Pec se fronty netvoří. Důvodem je hlavně to, že lanovky jedou nepřetržitě místo jízdy každou půlhodinu, jak říká jízdní řád. Lidé tak bez čekání nastupují do lanovky průběžně. Navíc podporujeme přání návštěvníků SkiResortu Černá hora - Pec nastupovat do našich přepravních zařízení pouze v malých rodinných skupinkách, nebo zkrátka s těmi, se kterými na hory přijeli,“ popisuje situaci Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora - Pec.

„Výhodou je také možnost nákupu jízdenek online, kdy návštěvníci východních Krkonoš už nemusí k pokladně a vyhnou se tak dalšímu místu, kde by se potencionálně mohla tvořit fronta,“ doplňuje Plchová.

Návštěvnost SkiResortu Černá hora – Pec v červenci a dosavadní části srpna je podle ní lepší, než byla ta loňská. „Nicméně u nás letní sezona začíná v květnu a končí v říjnu a z tohoto pohledu jsme v květnu a červnu zaznamenali ztrátu, kterou patrně nedoženeme. U půjčoven koloběžek a elektrokol SkiResort Live je návštěvnost srovnatelná s loňskou a také v tomto segmentu bude ztráta ze začátku letní sezóny citelně chybět,“ přiznává Zina Plchová.

Ve Špindlerově Mlýně jsou v provozu lanovky Medvědín a Svatý Petr. „Letošní návštěvnost během prázdninových měsíců se pohybuje nad srovnatelným obdobím v loňském roce a to stejné je také u koloběžek. U elektrokol nám zájem narostl výrazně, a to díky nové investici do nových, vysoce kvalitních kol,“ říká Marek Svačina ze Skiareálu Špindlerův Mlýn.