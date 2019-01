Královéhradecko, Teplice nad Metují - Je to zajímavý příběh. Nikdo neví komu se stal a jestli se skutečně vůbec stal. Každopádně z výklenku kdysi vytesaném do nevelké skály na úpatí Lysého vrchu, která už svým tvarem připomíná pomník, září do okolní lesní zeleně uklidňující modř, z níž vystupuje kajícná sv. Máří Magdalena, která má připomínat vztahový trojúhelník, který skončil tragédii.

K místu, kterému se za německé historie Teplic nad Metují říkalo Hummelplatte (Čmeláčí deska) se váže pověst o půvabné ženě majitele zdejšího panství, která se zde tajně scházela s lesním správcem. Důvodně podezřívavý manžel ji však jednoho dne sledoval, a když se milenci setkali a objali, strhl z ramene pušku manželku zastřelil spojeno s pověstí.

A právě tuto událost z blíže nedatovaných dob připomíná obraz zmiňované světice namalovaný rukou malířky Veroniky Boumové, který v sobotu při malé slavnosti (konané v den svátku Magdaleny) vysvětil trutnovský jáhen Michal Nesvadba.

Příběh o záletné kněžně popsal teplický amatérský historik, řezbář a spisovatel Petr Hnyk v knize o místních pověstech, kterou před sedmi lety vydal. „Je to jedna z těch 53 pověstí, které v knize jsou. V plném znění je popsána tady pod tou stříškou,“ sklouzl pohledem k cedulce připevněné na vzrostlém buku.

PŘÍBĚH, KTERÝ ZMIZEL V MINULOSTI

„Čerpal jsem z různých zdrojů, kde se co dalo sehnat. Ale mám takový dojem, jestli to torzo pověsti není z původní Ruthovy kroniky teplického kronikáře, který to zřejmě opsal z původních německých pramenů. Rozhodně nejsou jiné zdroje, kde bychom přesně zjistili co jak se stalo – to vše se jen domníváme,“ připomíná Petr Hnyk, že žádné informace o tom kdy a za jakých okolností se tak mohlo stát zmizela vanutím prošlých desetiletí v propadlišti dějin. „Bohužel v reálné historii se zřejmě žádný takový případ nestal. To ale nevyvrací možnost, je příběh postaven na podobných základech – mohl se stát obyčejným lidem, a teprve dalším převyprávěním napříč generacemi ji lidová slovesnost pozvedla na úroveň panských kruhů, aby získala na vážnosti. To je ale moje domněnka, žádný reálný poklad pro to nemáme,“ připomíná Petr Hnyk .

VNUKNUTÍ SHORA ZACHRÁNILO PRINCEZNU

Duchovní matkou myšlenky na obnovení místa se stala žena, kterou s vyobrazenou světicí spojuje křestní jméno. „Chodila jsem sem od 19 let s dětmi z ozdravovny a nemohli jsme si nevšimnout, jak princezna – tk jsme jí říkali – chátrá. Už ani nevím kdy a jak se to stalo, ale dostala jsem informaci ze shora, že s tím musím něco dělat,“ usmívá se Máří Magdalena Kamarytová, která obnovu pomníku „zpunktovala“ již podruhé. První pokus měl kvůli ne zrovna vhodně zvoleným materiálů jen několikaletou životnost, tentokrát byly přípravy pečlivější. „Jsem ráda, že to takto dopadlo,“ těší ji při pohledu na světici, kterou ve skále rámují decentní mříže ze stylizovaných větví.

Obrazu svěcení se ujal trutnovský jáhen Michal Nesvadba. „Věřím, že u tohoto obrazu je vhodné místo, kde se budou moci poutníci zastavit a zapomenout na své běžné starosti a zaměřit se na to, co nás přesahuje,“ doufá jáhen, který před obřadem svěcení podrobněji připomněl „biografii“ této významné světice. „Chtěl bych poděkovat, všem, kdo se o obnovu tohoto místa, které nás spojuje s křesťanskými kořeny, zasloužili,“ vyzdvihl spolupráci „matky myšlenky“, malířky, historika, truhláře a dalších lidí.

Aby informace ohledně historie tohoto místa byly uchovány pro příští generace bude do skály umístěna cedulka, která svěcení obrazu v den svátku Magdaleny léta Páně 2017 bude připomínat.