S koncem nouzového stavu se mohou od pondělí otevřít obchody s dětským oblečením, s obuví a papírnictví. Řada z nich se na znovu otevření připravovala i během víkendu.

„S kolegyní máme obě malé děti, v týdnu se o ně musíme postarat a dohlédnout na online výuku, takže všechno chystání a vybalování musíme zvládnout teď přes sobotu a neděli, kdy máme hlídání,“ řekla majitelka obchodu Superbotičky Jana Tringelová z Ohrazenic.

Vybrat si padnoucí boty přímo na prodejně je nejjednodušší a nejrychlejší pro zákazníka i obchodníka. Při dosavadním výhradně zásilkovém prodeji navíc poštovné platily převážně obchody. Teď, když bude konečně otevřeno, si podle obchodníků lidé na místě koupí jedny boty, než aby si jich podobně jako doposud objednali 15 párů na zkoušku poštou domů.

Podobně je na tom provozovatelka Obchůdku Sluníčko v Pardubicích Dana Slámová: „Od pondělí sice otevíráme, aby si lidé mohli nakoupit sortiment z dětské módy, ale protože jsem maminka prvňáčka, který má rotační výuku bude tomu upravena otevírací doba,“ svěřila se. Každý druhý týden tak bude mít otevřeno až odpoledne.

„U nás se na zákazníky těšíme, otevřeno budeme mít standardně, vítáme, že k tomu vláda přistoupila. Boty je vždy lepší si vyzkoušet, rozšířili jsme i naši nabídku dětské obuvi," přidal se Aleš Krajíček z prodejny Bosý Bod.

V obchůdku s dětskou obuví v Ohrazenicích musí přes víkend stihnout udělat inventuru skladu, aby věděli, které boty se vrátily z objednávek z eshopu a můžou je znovu zařadit i do prodeje na prodejně.

„Do toho přišlo už letní zboží, které chceme taky zákazníků představit, je toho dost," povzdechla si Tringelová. Nové zboží je nutné vybalit, zkontrolovat, změřit, oštítkovat a zadat na e-shop, kde uvádí přesné míry u všech velikostí stélek u každého modelu, který nabízí.

„Chceme tak pomoci lidem s výběrem velikosti a předejít tomu, aby se nám boty vrátily, protože jsou malé," popisuje důvody Tringelová. "Obvykle lidé objednají více párů a pak je vrací. Vím o botách, které se takto vrátily šestkrát, tedy jsem platila celkem 600 korun poštovné zbytečně, protože mi tady stále leží a neprodaly se. Rekordmankou je zákaznice, která v jeden moment měla doma od nás ze 4 objednávek celkem 15 párů bot. Ty pak chybí pro jiné zákazníky, kteří nakoupí jinde a mně se pak boty zase vrátí."

Její obchod funguje už čtvrtým rokem, e-shop měla k prodejně od samého začátku. „Fungoval spíš jen jako katalog, aby lidé měli přehled, co nabízíme, šly přes něj jen 2% ze všech nákupů u nás. Držím se filozofie, že výběr bot pro děti a zvláště pro malé děti je nejlepší dělat na prodejně, protože dokážeme lépe poradit a dítě si může najednou vyzkoušet vlastně všechny modely, které máme skladem,“ popisuje Tringelová.

Až s koronavirovými opatřeními a uzavřením prodejny se prodeje přes e-shop obchůdku specializovaného na boty do velikosti 37 navýšily. „Zároveň jsem tomu šla naproti investicí do reklamy a propagace, aby se o nás dozvěděli i lidé z jiných částí republiky. Plus mi musí zbýt peníze, abych mohla zaplatit už naobjednané zboží, protože nové modely se objednávají u výrobců rok dopředu,“ vysvětluje.

„Moc se na otevření těšíme, během uzavření jsme radili i na dálku, například podle rozměrů a fotek nožiček, ale je to komplikované. Jsem zvyklá na děti v obchodě a už mi to chybí," dodává prodavačka ze Superbotiček Lenka Ministrová.

To potvrzuje i Aleš Krajíček z Bosého Bodu: „Číslování barefootových bot je navíc ještě specifické od běžných modelů bot, protože se nevyrábí v tzv. půlkách. I u jednotlivých výrobců se stejné číslo může lišit velikostí až o 1, 5 centimetru. Stává se, že až třetina internetových objednávek se nám vrátí, což u nákupu přímo v obchodě jen výjimečně.“

Pardubičtí obchodníci s obuví se shodují, že březen a duben jsou každoročně měsíce přezouvání.

„Jakmile vyleze sluníčko, tak lidé chtějí změnu a koukají po nových modelech, to máme ověřené,“ říká majitel prodejny Bosý Bod Jan Zozulák. Teď museli mít už druhý rok obchodníci tyto měsíce zavřeno.

„Naštěstí máme ještě příjmy z dalšího podnikání a prodejnu s obuví máme k tomu, protože věříme, že bota by měla mít tvar nohy a nijak člověka neomezovat a chceme barefooot dostat co k nejvíce lidem. Jinak si nedovedu představit, že bychom ještě fungovali,“ svěřil se Zozulák. Při uzavření dostali alespoň slevu z nájemného prodejny od města.