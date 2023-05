Letiště bylo uzavřeno od února, aby se mohly opravit vzletové a přistávací dráhy a pojezdové dráhy Bravo. Šlo o jednu z fází celkové rekonstrukce zpevněných ploch, která byla započata již v roce 2020. Dokončení prací, při kterých dělníci vyměnili zhruba 188 kusů cementobetonových desek, potvrdila mluvčí Správy letiště.

„Rekonstrukce dráhy letiště byla ukončena a dne 15.května byl obnoven na pardubickém letišti provoz,“ sdělila Iva Machová, tisková mluvčí Správy letiště Pardubice. Na dalších etapách oprav budou dělníci pracovat v letech 2024 a 2025.

Na pardubickou ranvej se tak mohou vrátit, nejen letadla leteckého výcviku a vrtulníky, ale i civilní letadla, která cestující přepravují do dovolenkových destinací.

Dvakrát více letů a nové destinace

Hlavní letní sezóna na letišti začne začátkem června, první cestující ale na dovolenou odletí už za pár dní.

„První odlet do Alicante je naplánován na 19.května. Linka do Alicante v sezóně 2023 bude již celoroční. O lety z letiště Pardubice je velký zájem a i pro to došlo v tomto roce k navýšení rotací stávajících destinací,“ přiblížila mluvčí letiště Mária Ministrová.

Cestující si letos budou moci vybrat z 12 destinací. Nově si cestující přímo z Pardubic budou moci zaletět na Mallorcu, Korfu, Krétu, do Turecka, Tuniska i Černé Hory. Zůstává i oblíbené Bulharsko a Egypt.

„V loňském roce jsme létali osm charterových letů týdně do sedmi destinací a obsazenost těchto letů byla vysoko nad 90 procent. Na léto 2023 počet letů dokonce zdvojnásobíme a budeme létat 16 letů týdně do 12 destinací,“ prozradil Jiří Jelínek, který má na starosti cestovní kancelář Der Touristik ve střední a východní Evropě. Celkem bude v sezoně létat z pardubického letiště 40 strojů týdně.

Další plánované novinky vedení letiště prozatím nezveřejnilo. „S leteckými dopravci aktivně jednáme. Věříme, že brzy budeme moci zveřejnit další novinky,“ sdělilo Letiště Pardubice, kterým loni prošlo přes 71 tisíc cestujících.

Společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště, vlastní město Pardubice a Pardubický kraj. Oba akcionáři musí provoz v posledních letech dotovat. Letiště totiž i nadále vykazuje ztráty.

Dotování letiště ale už kritizují někteří opoziční politici. „Výhled na kladnou nulu v podstatě neexistuje, nastal by při počtu cestujících 180-250 tisíc, převyšujícím historický rekord 184 tisíc v roce 2013. Funkcionáři letiště obhajují, že ho neřídí blbě. Souhlasím. Otázka je, jakou má regionální letiště perspektivu,“ sdělil na posledním zasedání zastupitelstva Dominik Bečka (Piráti), podle kterého se letiště beznadějně topí ve ztrátách.

Další investice

Město i kraj ale věří, že letiště má význam a chce ho rozvíjet. Podle magistrátu je pro rozvoj letiště klíčová zejména dostavba nadzemního podlaží terminálu. Investice za odhadovaných zhruba 80 milionů korun počítá s vybudováním nové odletové brány, toalet či zázemí pro zaměstnance.

„Díky tomu bude možné zvýšit komfort cestujících, personálu a samozřejmě i přepravní kapacitu. Investice jsou nutné pro to, aby se letiště stalo plnohodnotným poskytovatelem služeb a přilákalo cestující. Nicméně tento záměr musíme probrat na společném jednání rady města a kraje,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal (ANO).

Město by potřebné peníze chtělo získat například z prodeje nemovitostí v areálu.

Zdroj: DENÍK/Lada Součková

„Máme vytipované některé budovy v severní části letiště, konkrétně starý terminál a administrativní budovu. Na základě analýzy vedení společnosti zvažujeme i možný prodej dalších nemovitostí v areálu, ideálně však po jednotlivých částech,“ doplnila náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO), která dodala, že prioritou je prodej nevyužívaných či málo využívaných budov, jejichž provoz je ztrátový a nutné opravy by stály miliony korun.

V příštích letech by, podle vedení letiště, mohlo dojít i k výstavbě nového hangáru. Projekt, jehož náklady se v současné době odhadují na zhruba půl miliardy korun, by však nemělo financovat samotné letiště, ale soukromý investor.

„Ten by v hangáru prováděl opravy i údržbu letadel, letiště by mělo zisk z pronájmu a poplatku za přílet a odlet letadel, která by do hangáru mířila,“ řekl ředitel pardubického letiště Ivan Čech, podle kterého chce být letiště více samostatné.

„V současné situaci se samozřejmě zabýváme i možnými úsporami elektrické energie, proto chceme v areálu instalovat fotovoltaické panely na střechy budov a na volných pozemcích, a alespoň částečně tak být v tomto směru soběstační,“ doplnil Čech.