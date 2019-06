V sobotu zahájili plaveckou sezonu na jičínském koupališti Kníže. Mimo vodních radovánek si tu už brzy přečtete i zajímavé knihy. V horizontu dvou týdnů sem jičínské knihovnice dopraví vybrané svazky, které si návštěvníci mohou bezplatně vypůjčit.

Zchladit se už můžete i na Slunečních lázních v Dachovech u Hořic.

Blížící se léto potvrzují i rychle dozrávající jahody. Narazit na prodejce můžete na náměstích i podél silnic. Případně si pro oblíbené ovoce můžete zajet přímo do podnikové prodejny šlechtitelského ústavu v Holovousích (pondělí až pátek od 12 do 16.30 hodin) nebo ke stánku přímo u jahodové plantáže v Čejkovicích u Jičína (denně od 9 do 18 hodin). Samosběr se tu letos kvůli mrazům, které poškodily část rostlin, nechystá.