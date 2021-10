Lanové parky, traily, adrenalinový sešup na tříkolkách ze sjezdovek či krásné výhledy do krajiny ze sedaček lanovek lákají letní návštěvníky do Orlických hor. Dokázal jejich zájem alespoň zčásti zacelit ránu a výpadky tržeb, které horská střediska utrpěla během poslední zimní sezony?

"Letní sezona byla už druhý rok ovlivněná pandemií, ale hory byly plné a u nás návštěvnost lanovky byla velmi dobrá. Vozíme turisty na Studený vrch, kde je Kačenčina pohádková stezka, máme také trasu pro terénní tříkolky, půjčujeme koloběžky, které vyvážíme stejně jako kočárky. Nahoře se dá pokračovat na Luisino údolí a dál na hřeben," přibližuje nabídku letních aktivit jednatel společnosti provozující Ski centrum Deštné v Orlických horách Petr Prouza.

Už loni tu zaznamenali nárůst zájmu. "Oproti loňsku návštěvnost a tržby zase stouply. Takže jsme spokojení, i když je pro nás stále primární zima," zdůrazňuje Petr Prouza.

To v Říčkách tolik nejásají, návštěvnost v právě uplynulých měsících tam dosáhla lepšího průměru posledních pěti let, žádné rekordy nepadaly. Chtějí se nyní soustředit hlavně na zimní sezonu, která většinu provozovatelů horských středisek a jejich zaměstnanců živí.

"Dokončujeme u spodní stanice lanovky depo pro sedačky, kde budou přes noc zaparkované. Je to investice v řádu asi 4 milionů korun. Depo bude plně automatizované. Velká část nákladů na něj padla už loni. Tím, že nebudou sedačky zasněžené na nebudou na nich zmrazky, sníží se i jejich tlak na lano, z provozního hlediska to bude určitě přínosem," vysvětluje Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který areál provozuje..

Jak je přichystaný na zajištění bezpečného provozu střediska v zimě? "Myslím si, že tyto věci máme nastavené už od minulého roku, kdy jsme byli připraveni plnit přísná opatření. Budeme sledovat aktuální podmínky, na které budeme muset provoz nastavovat," dodává.

Také v Deštném v Orlických horách jsou v očekávání. "Potřebujeme začít dohánět ztráty, které přinesla minulá zima. Doufáme, že nám to bude umožněno a sezona proběhne pokud možno co nejvíc normálně. Loni jsme investovali kolem 15 milionů korun do zasněžování a letos dalších osm milionů. Budeme mít propojené systémy, které řeší úpravu a výrobu sněhu. Takže v tomto ohledu budeme dobře připravení," říká Petr Prouza.

Z Deštného v Orlických horách.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Plánují se tady i další velké investice: "Chtěli bychom zrealizovat nový obslužný objekt pro areál Marta II s restaurací a zázemím, pokladnami a v dohledné době budeme stavět novou lanovku v areálu Marta I, nahradí starší technologie - dva vleky a lanovku. Letos bychom chtěli mít stavební povolení na gastro, kolem lanovky pak máme ještě více úkolů, které musíme dořešit. Chtěli bychom to ale všechno zvládnout v horizontu tří až čtyř let."

Ve Zdobnici zpestří zimní sezonu novinky v areálu pro děti, kromě dvou provazových vleků a stávajícího pojízdného pásu tam letos přibude lyžařský kolotoč.

Provozovatel vleku na Faráku v Rokytnici v Orlických horách sám investovat nemůže a přivítal by v tomto ohledu iniciativu města, od něhož si areál pronajímá. "Chystáme se na zimní sezonu, ale zatím netušíme, co bude. Bude záležet na počasí, jestli sem lidé vůbec budou moci přijet, zda se po nich nebudou vyžadovat testy, a nakonec jestli provoz nebude utnut úplně. Loni jsme zažili tu nejhorší sezonu, museli jsme mít zavřeno zrovna, když nachumelilo. Pokud podmínky příhodné nebudou, vypadá to, že to bude naše poslední sezona. Tahá nás to z peněz, není na nájmy, na elektřinu, na nic. Otázkou je i to, jak budou řešené lyžařské výcviky, nikdo nic v současné době neví," upozorňuje nájemce rokytnického areálu Roman Štěpánek.