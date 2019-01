Východní Čechy, Pardubicko /OD SOUSEDŮ/ - Poprvé v České republice uvidí diváci repliky německých a českých tanků v bojovém střetu.

Areál vojenského muzea Králíky tento víkend zve vše milovníky historie na atraktivní program.

V pátek začíná již 17. ročník vojensko – historické akce Cihelna. Jejím ústředním tématem bude zářijová mobilizace roku 1938.

Pohnutá doba

„Jedná se o nejvýznamnější akci v Pardubickém kraji, která se týká vojenské historie. Domnívám se, že je to téma pro celý náš národ, neboť si z těchto velice pohnutých dnů stále neseme historické trauma. Je nezbytné o těchto věcech mluvit a připomínat si je. Naše společnost nezbytně potřebuje vzory, které by uznávala. A takoví byli i hrdinové ze září roku 1938," pozval návštěvníky hejtman Martin Netolický, který sám na tiskovou konferenci dorazil v uniformě pohraniční stráže z doby první republiky.

Česká premiéra

Letošní program nabídne dvě ukázky z období druhé světové války. Téma mobilizace připomenou výjevy z pohraničí v dobách provokací sudetoněmeckých bojůvek, ilustrující napjatou atmosféru doby. Navazovat bude ukázka demonstrující odhodlanost československé armády bránit hranice proti útočníkům.



Ve fiktivní bitvě, která nikdy nenastala, na Králickou pevnost zaútočí německý wehrmacht. Mobilizovaná československá armáda však na rozdíl od skutečné historie pevnost nevyklidí a bude opevnění bránit.



Právě tady se divákům vůbec poprvé představí lahůdka. Z Polska dorazí na bojiště repliky německých tanků PzKpfw I a II, což byly stroje, které tehdy skutečně stály připraveny ke vpádu na naše území. Čelit jim bude taktéž replika v Československu vyráběného tančíku AH-IVR, který ČKD vyráběla na zakázku pro rumunskou armádu.



„V případě mobilizace by armáda tanky z továrny konfiskovala a použila je pro obranu republiky, proto jej diváci uvidí na straně československé armády spolu s replikou tanku LT-38, která také bude na místě k vidění," vysvětlil Marek Bartoš, ředitel vojenského Muzea Králíky.

Výborná kulisa

„Lepší kulisu pro rekonstrukci tehdejší situace v našem pohraničí si nemůžeme přát. Na tomto konkrétním místě si můžeme uvědomit i frustraci vojáků, kteří po velmi složitém politickém rozhodnutí na podzim roku 1938 museli pevnosti opustit," řekl hejtman Martin Netolický.

Nejen historie

Kromě bloku ukázek z období roku 1938 dojde ale i na techniku současnou. Prezentovat se bude Armáda České republiky s obrněnci i gripenem, technika Československé lidové armády, ale třeba i vězeňská služba, záchranáři a policie.

Gripeny, tanky, odvážní psi z vrtulníku a bude i koncert

Den sil podpory Armády České republiky Cihelna 2014 je největší akcí v Pardubickém kraji týkající se vojenské historie. Ve stínu mohutného pohraničního opevnění se představí vojenská technika doby minulé i současné. Dva dny bude opravdu na co koukat.

Návštěvníci tak mají opět možnost zblízka vidět celou škálu nejmodernější výzbroje a výstroje naší armády, a to jak ve statických, tak i dynamických ukázkách.

Vše zahájí gripen

„Pestrý program zahájí průlet nadzvukových letounů JAS-39 Gripen a výstřel ze samohybné kanonové houfnice DANA. Nebudou chybět dynamické ukázky. Diváci se mohou těšit například na slaňování psovodů se služebními psy z vrtulníku, seskoky parašutistů, ukázku výcviku pěší roty aktivní zálohy a další," uvádí František Hlaváček, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice. V pohybu se představí i tank T-72 M4 a obrněné vozidlo pěchoty Pandur.

Blok Československé lidové armády například předvede skutečné protichemické cvičení včetně dekontaminace techniky a vojáků.

Těžkooděnci v akci

Nenechte si ujít ani ukázku, kterou si pro vás nachystala Pořádková jednotka Policie České republiky Pardubického kraje. Policisté dostali volnou ruku, a tak na scéně uvidíte tvrdý zákrok proti agresivním fanouškům, kteří cestou na sportovní zápas vyrabují čerpací stanici.



„Dostaneme se do situace, kdy těžkooděnci jejich autobus zastaví. Místo vyjednávání ale výtržníci proti policistům zaútočí," poodhaluje scénář velitel jednotky Zdeněk Klubrt.



Následující děj rozhodně nebude v rukavičkách. Na policisty poletí i zápalné lahve a dlažební kostky. Policisté na to odpoví neméně razantně, násilným způsobem se do autobusu probijí a s chuligány učiní krátký proces.



„Protože se jedná o fiktivní ukázku, která má diváky bavit, bude to mnohem více akční, než by to asi bylo ve skutečnosti, takže je na co se těšit. Určitě se přijďte podívat," láká Zdeněk Klubrt.

Otevře se Hůrka

Svátkem pro milovníky opevnění bude také mimořádné otevření Dělostřeleckého srubu K – S11 patřícího do sestavy pevnosti Hůrka. Velký prohlídkový okruh ve tvrzi Hůrka se bude mimořádně konat i ve středu 20. a ve čtvrtek 21. srpna 2014. Prohlídka představuje přibližně 2400 metrů podzemím, 500 metrů po povrchu tvrze a celkem více než 900 schodů, časová náročnost je asi 180 až 240 minut.



Ale nebude to jen o armádě. Kdo v pátek vyrazí na Velké náměstí v Králíkách, může se těšit třeba na slovenskou zpěvačku Kristýnu a další vystoupení. Příjemná bude letos jistě i klidová zóna pro maminky s dětmi. Bude bez alkoholu se zákazem vstupu zvířat a chybět nebudou dětská prolézadla. Otevřeny budou také všechny městské památky.



Co se týká dopravy, město Králíky se na akci připravuje důkladně. Jako vždy platí, že kdo chce stihnout vše, měl by vyrazit v předstihu.

Neděle – Den muzeí

Neděle je tradičně dnem muzeí v Králické pevnostní oblasti. Ale už od pátku budou některá muzea nabízet speciální prohlídkové okruhy se vstupy do bojových objektů Bouda a Hůrka, které běžně přístupné nejsou.

Plné dva dny zábavy na Cihelně

Pátek14.00–14.05 Zahájení programu

14.05–15.05 Prezentace AČR

15.05–15.35 Prezentace IZS

15.35–15.50 Prezentace Celní správy ČR

15.50–16.05 Prezentace Vězeňské služby ČR

16.05–16.20 Prezentace Policie ČR

16.20–17.20 Historická ukázka – Mobilisace 1938

17.20–17.45 Prezentace techniky vojenského muzea Králíky

18.00–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách



Sobota09.00–09.45 Ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na ploše akce

10.00–10.30 Slavnostní zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna

10.30–11.40 Ukázka obrany a ochrany ODOS, ukázka psovodů

11.40–12.50 Ukázka historického boje – téma MOBILISACE 1938

12.50–13.15 Dynamické ukázky IZS

13.15–13.55 Dynamická ukázka techniky ze sbírky muzea

13.55–14.20 Dynamická ukázka Celní správy ČR

14.20–14.45 Dynamické ukázky Vězeňské služby ČR

14.45–15.10 Dynamické ukázky Policie ČR

15.10–15.30 Ukázky prezentované techniky a exponátů

15.30–16.30 Ukázka historického boje – téma MOBILISACE 1938

16.30–17.00 Závěrečný nástup všech jednotek a klubů



Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického připravuje tuto akci rezort obrany ve spolupráci s městem Králíky, Policií ČR, Vězeňskou službou ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Hasičským záchranným sborem, Celní správou ČR, Vojenským muzeem Králíky a především s kluby vojenské historie.