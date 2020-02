V Libáni se letos sejdou čtyři kulatá výročí

Letos si město Libáň připomíná 680 let od první dochované písemné zmínky o Libáni, zdejší fotbalový klub slaví 100 let od založení a Libáňská dechovka 150 let. A aby toho nebylo málo, hudební festival Libáňský hudební máj - Foerstrovy dny zahájí svůj 20. ročník. To už jsou opravdu pádné důvody k oslavám.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavla Franzkiová