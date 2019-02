Praha /VIDEO/ - Sedm lídrů politických stran ve velké předvolební debatě Deníku odpovídalo na otázku, zda souhlasí se zavedením dopravy zdarma pro mladé lidi a seniory, kteří by takto mohli cestovat po celé České republice. Politici ale v této otázce nenalezli shodu.

Jako první odpovídal Bohuslav Sobotka. Připomněl, že třeba na Slovensku zavedli vlaky pro děti a seniory zadarmo. ČSSD tak daleko jít nechce. Potvrdil, že vláda je schopná zajistit, že děti do patnácti let a senioři (nad 65 nebo nad 70 let) budou moci jezdit krajskými autobusy a vlaky zadarmo.