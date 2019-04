Jarní teploty svlékají lidi z kabátů do triček, přesto stále existuje možnost naložit lyže do auta a vyrazit na hory.

Provoz střediska

Na čtvrtek a pátek byl přerušen provoz lyžařského střediska v Říčkách v Orlických horách. Sezona tam bude ukončena v sobotu 6. dubna Bafuňářskými závody.

O víkendu skončí lyžařská sezona ve SkiResortu Černá hora – Pec a pravděpodobně také v Orlických horách, kde zůstal v provozu vlek Šerlišský Mlýn v Deštném. V Říčkách uzavřou sezonu sobotní Bafuňářské závody. Ve Špindlerově Mlýně se bude lyžovat do 14. dubna, v Harrachově chtějí mít v provozu skiareál až do Velikonočního pondělí 22. dubna.

Na sjezdovkách SkiResortu Černá hora – Pec je zhruba 30 až 80 centimetrů sněhu. Na poslední lyžařský víkend tam mají k dispozici 16 kilometrů sjezdovek pro denní lyžování. Do neděle jsou otevřené areály Černá hora a Pec pod Sněžkou. „V pátek a sobotu se koná poslední večerní lyžování na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou, s parkováním zdarma. Pro běžkaře jsou upravené tratě v okolí Černé a Světlé hory a Pece pod Sněžkou,“ upřesnila Zina Plchová ze SkiResortu.

Ve Špindlerově Mlýně se lyžuje na straně Svatého Petra. „Sněhové podmínky jsou stále vynikající, proto jsme se rozhodli ukončit sezonu až v polovině dubna. Pro nadcházející víkend mají lyžaři k dispozici černou, červenou a modrou sjezdovku ve Svatém Petru a Hromovku. Na poloprázdných svazích je stále půl metru až metr sněhu,“ řekl ředitel skiareálu René Hroneš.

V Harrachově mají na sjezdovkách 60 cm sněhu. Do neděle 7. dubna je v každodenním provozu celý areál, tedy obě lanovky, vlek a čtyři sjezdovky, bez večerního lyžování. Od pondělí 8. dubna bude pokračovat každodenní zimní provoz na lanovce Delta, Malém vleku a sjezdovce Červená II. „Za příznivých klimatických podmínek potrvá sezona do Velikonoc s tím, že její předpokládané ukončení by přišlo v pondělí 22. dubna,“ sdělil Deníku Vlastislav Fejkl, technický náměstek Sportovního areálu Harrachov.

Finiš sezony zpestří v lyžařských areálech rozlučkové akce. V Peci pod Sněžkou ji pojmenovali Plav, zimo! V neděli odpoledne se při ní bude soutěžit v přejezdu sedmnáctimetrového jezírka na lyžích. Jezírko vznikne pod sjezdovkou Javor, vedle apres ski Bullbaru. Do soutěže se může přihlásit každý, vstup je zdarma.

Po vodě budou jezdit lyžaři také ve Špindlerově Mlýně. Tuto sobotu se tam koná Melting Down, velká jarní jízda se závodem v přejezdu jezírka na malém hanku ve Svatém Petru. Délku jízdy i kvalitu masek posoudí tříčlenná porota, složená ze známých osobností. Organizátoři lákají na start odvážlivce v plavkách, které budou napájet drinky Aperol Spritz zdarma po dobu závodu.

V Říčkách uzavřou v sobotu lyžařskou sezonu Bafuňářské závody, půjde o maškarní loučení se zimou.

Na letní turistický provoz se chystají lanové dráhy. Lanovka z Pece na Sněžku jezdí kvůli jarní údržbě do 18. dubna jen o víkendech. Lanovka z Janských Lázní na Černou horu je v provozu o víkendech, Velikonocích a květnových svátcích, denní režim zahájí 11. května.