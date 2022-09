Myšlenku letních závodů na lyžích se letos v Pecce podařilo zrealizovat poprvé, lyžování bez sněhu ale v regionu není zcela nevídané. „Před pár lety jsem se u kamaráda v Turnově účastnil závodu na běžkách bez sněhu. Byl to super zážitek, tak nás napadlo něco podobného uskutečnit v rámci Pouťové Pecky,“ vysvětluje Murdych.

Extravagantně vyšňoření závodníci se na startu u peckovské kašny shromáždili v sedm hodin večer. Pouťové veselí se v tu chvíli už uklidnilo, na náměstí ale stále postávají davy lidí, kteří netrpělivě čekají, co bude následovat.

Startuje se ze stanu uprostřed náměstí. Dobově oblečený závodník nazuje historické běžky a po trase vystlané geotextilií vyráží k prvnímu stanovišti. Má tři pokusy, aby se ze vzdálenosti dvou metrů trefil dřevěným míčkem do košíku. Každá střela mimo znamená trestné kolečko okolo pouliční lampy. Trasa dál vede k pivnímu stánku, kde musí v tuto chvíli už lehce zadýchaný závodník vypít co nejrychleji pivo a pokračovat dál přes umělý kopec do cíle.

Vybavení včetně lyží, koberců a retro kostýmů sháněli závodníci na půdách a ve skříních po dědovi, někteří dokonce po pradědovi. „Takový bláznivý účes jsem taky měl. Pamatuju si i ty šílené šusťákovky. Nejdůležitější bylo, aby byla kombinéza co nejzářivější a nejbarevnější,“ směje se přihlížející Martin Gall, který na peckovskou pouť přivezl oblíbenou kuličkovou dráhu a unavovadlo pro děti. Právě on zapůjčil do závodu košík a dřevěné míčky, které tolik závodníků potrápily.

Zapomněl na pivo

Taktiku volili závodníci různě. Někdo mazal lyže a někdo se namazal ještě před startem. Neúspěšné házení na košík zajistilo jezdcům časově náročná trestná kolečka. Jediný závodník se trefil třikrát a mohl rovnou vyrazit na trať, ale zapomněl zastavit u pivního stánku, tudíž jeho snažení skončilo diskvalifikací. Závod se neobešel ani bez karambolu, stříbrný závodník Jan Zapadlo do cíle vletěl doslova po hlavě.

Závod i přes snahu nevyhrát nakonec ovládl sám pořadatel, který startoval jako poslední poté, co odmoderoval všechny předchozí závodníky. „Ještě jsem si na sebe přivázal sáňky, abych to měl těžší. Proto se mi nechce věřit, že jsem vyhrál. Myslím, že to na mě ostatní ušili,“ směje se poté, co si sám předal hlavní cenu v podobě věnce špekáčků.

Pecka podobnými radovánkami žije celý rok. O pořádání akcí se zde starají například místní dobrovolní hasiči nebo právě Spolek Bezdružic, který má na svědomí nejen Pouťovou Pecku a s ní novou tradici letního běžkování, ale také například masopust a bohatý program akcí na hradě Pecka. „Díky za skvělou atmosféru, za rok závody uspořádáme znovu, přihlásit se může každý. Jelo se báječně a zalyžovat si v srpnu bez sněhu je vážně sranda,“ dodává po lyžařském klání o posledním prázdninovém víkendu Murdych.