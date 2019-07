Marek Ztracený se stal patronem pivní stezky.

Stezku muzikant osobně absolvoval, ochutnal piva a společně s moderátorem Petrem Ticháčkem a duchovním otcem Krkonošské pivní stezky Karlem Polívkou natočil video, ve kterém celou trasu detailně představuje. Video bude veřejnosti prezentováno v nejbližších dnech.

„Byl to pro mě veliký zážitek a je pro mne ctí, že jsem se mohl stát patronem této stezky," řekl Marek Ztracený. Zájemci mohou Krkonošskou pivní stezku navštívit do konce září a mohou se zúčastnit i soutěže „Pokud zvládnou na každé zastávce vypít tamní čepované pivo, dostanou do své kartičky razítko. Po obdržení všech pěti razítek každý účastník v cíli získá otvírák jako malý dárek. Vyplněné kartičky pak zamíří do slosování o hodnotné ceny, které proběhne 10. října,“ říká Karel Polívka.

Připomeňme, že Krkonošská pivní stezka svým návštěvníkům nabízí horskou túru v délce zhruba třiceti kilometrů, na které mohou na čtyřech zastávkách ochutnat piva z pěti lokálních minipivovarů (Pecký pivovar, pivovar Trautenberk, minipivovar Fries, pivovar Hendrych a minipivovar Krkonošský medvěd).