Královéhradecko, Kopidlno /FOTO/ - Při rekonstrukci mariánského sousoší na kopidlenském náměstí čekalo restaurátora Ondřeje Sklenáře překvapení.

Pískovec v sobě ukrýval kapsu se schránkou s dobovými dokumenty. Bohužel se na nich podepsal zub času, a tak radnice nyní hledá cestu, jak segmenty vzkazu z minulosti zachránit. „Schránka byla zalitá cementem a proto nebyla rozeznatelná při rozebírání sousoší. Přišli jsme na ni až při bližším zkoumání v atelieru,“ popisuje nález restaurátor z Lužan.

Schránka se nacházela pod centrální sochou v ložné ploše na segmentu římsy, což prý není obvyklé, ale i s tím se už Ondřej Sklenář setkal. Ukrývala noviny z roku 1884 a fotografie, které ale nejsou čitelné.

„Obsah schránky předáme do jičínského archivu, kde se jeho záchraně budou věnovat odborníci,“ říká Renata Holubová z Kulturního a vzdělávacího centra Kopidlno. Ta už také tuší, co vloží radnice do nové schránky jako vzkaz budoucímu pokolení.

„Do nové schránky, která bude zaletovaná, aby odolala korozi, vložíme mince, fotografie a současné materiály. Přidáme speciální výtisk Kopidlenských listů, vydaných k stému výročí města,“ popisuje záměr.

Opravené sousoší o váze zhruba 30 tun by se mělo vrátit do centra do srpna letošního roku.

Barokní mariánské sousoší z Kopidlna pochází z roku 1720 a na náměstí stojí patrně po restaurátorském zásahu packého Antonína Suchardy od roku 1884. „Provedeme čištění, odsolovací zábaly a další konsolidace a plastické doplnění,“ popisuje Sklenář záchranu díla, kterou ze sedmdesáti procent uhradí ministerstvo zemědělství. „Celkové náklady na opravu jsou 870 tisíc,“ doplňuje starostka Hana Masáková.